מחיר Nobody Sausage (NOBODYETH) בזמן אמת היום הוא $ 0.0000000000000275, עם שינוי של 9.53% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NOBODYETH ל USD הוא $ 0.0000000000000275 לכל NOBODYETH.

Nobody Sausage כרגע מדורג במקום #4366 לפי שווי שוק של $ 0.00, עם היצע במחזור של 0.00 NOBODYETH. ב‑24 השעות האחרונות, NOBODYETH סחר בין $ 0.0000000000000228 (נמוך) ל $ 0.0000000000000358 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.000000000001263041, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.000000000000077209.

ביצועים לטווח קצר, NOBODYETH נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו -23.62% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 773.62.

Nobody Sausage (NOBODYETH) מידע שוק

דירוג No.4366 שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 773.62$ 773.62 $ 773.62 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 11.55K$ 11.55K $ 11.55K אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 מקסימום היצע 420,000,000,000,000,000 420,000,000,000,000,000 420,000,000,000,000,000 אספקה כוללת 420,000,000,000,000,000 420,000,000,000,000,000 420,000,000,000,000,000 שיעור מחזור 0.00% בלוקצ'יין ציבורי ETH

שווי השוק הנוכחי של Nobody Sausage הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 773.62. ההיצע במחזור של NOBODYETH הוא 0.00, עם היצע כולל של 420000000000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.55K.