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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Nobody Sausage, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Nobody Sausage, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Nobody Sausage (NOBODY) ניתוח טכני היום

Nobody Sausage (NOBODY) ניתוח טכני היום

דף Nobody Sausage הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של NOBODY מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Nobody Sausage למטה.

Nobody Sausage (NOBODY) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.001703---3.02%-48.62%-69.86%
למידע נוסף על Nobody Sausage מחיר

Nobody Sausage זרימת הון

זרימת נטו פנימהNOBODYUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.00 M0.00
2026-08-20$0.00 M0.00
2026-08-19$0.00 M0.00
2026-08-18$0.00 M0.00
2026-08-17$0.00 M0.00

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTNOBODY
$0.001703
$0.001703$0.001703
-2.63%
36.73M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

NOBODY-ל-USD מחשבון

סְכוּם

NOBODY
NOBODY
USD
USD

1 NOBODY = 0.001703 USD

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