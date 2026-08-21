Nobody Sausage (NOBODY) ניתוח טכני היום דף Nobody Sausage הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של NOBODY מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Nobody Sausage למטה. הירשם

Nobody Sausage (NOBODY) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.001703 -- -3.02% -48.62% -69.86%

Nobody Sausage זרימת הון זרימת נטו פנימה NOBODYUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.00 M 0.00 2026-08-20 $0.00 M 0.00 2026-08-19 $0.00 M 0.00 2026-08-18 $0.00 M 0.00 2026-08-17 $0.00 M 0.00 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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