$3.005
$3.005
NexusMind (NMD) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:48:43 (UTC+8)

NexusMind (NMD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 3.005
$ 3.005
24 שעות נמוך
$ 3.9488
$ 3.9488
גבוה 24 שעות

$ 3.005
$ 3.005

$ 3.9488
$ 3.9488

$ 29.053375221755754
$ 29.053375221755754

$ 0.9912790251157215
$ 0.9912790251157215

0.00%

-23.52%

-43.43%

-43.43%

NexusMind (NMD) המחיר בזמן אמת של הוא $ 3.005. במהלך 24 השעות האחרונות, NMD נסחר בטווח שבין שפל של $ 3.005 לבין שיא של $ 3.9488, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NMDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 29.053375221755754, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.9912790251157215.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NMD השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -23.52% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-43.43% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

NexusMind (NMD) מידע שוק

No.684

$ 30.82M
$ 30.82M

$ 81.36
$ 81.36

$ 300.50M
$ 300.50M

10.26M
10.26M

100,000,000
100,000,000

100,000,000
100,000,000

10.25%

BSC

שווי השוק הנוכחי של NexusMind הוא $ 30.82M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 81.36. ההיצע במחזור של NMD הוא 10.26M, עם היצע כולל של 100000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 300.50M.

NexusMind (NMD) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של NexusMindהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.924132-23.52%
30 ימים$ -11.6733-79.53%
60 ימים$ -5.5736-64.98%
90 ימים$ -5.8021-65.88%
NexusMind שינוי מחיר היום

היום,NMD רשם שינוי של $ -0.924132 (-23.52%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

NexusMind שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -11.6733 (-79.53%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

NexusMind שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,NMD ראה שינוי של $ -5.5736 (-64.98%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

NexusMind שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -5.8021 (-65.88%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של NexusMind (NMD)?

בדוק את NexusMind עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהNexusMind (NMD)

NexusMind is a revolutionary decentralized social software.

NexusMind זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול NexusMindההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקNMD את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים NexusMindאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךNexusMind לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

NexusMindתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה NexusMind (NMD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות NexusMind (NMD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור NexusMind.

בדוק את NexusMind תחזית המחיר עכשיו‏!

NexusMind (NMD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של NexusMind (NMD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NMD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות NexusMind (NMD)

מחפש איך לקנותNexusMind? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש NexusMindב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

NMD למטבעות מקומיים

1 NexusMind(NMD) ל VND
79,076.575
79,076.575
1 NexusMind(NMD) ל AUD
A$4.59765
A$4.59765
1 NexusMind(NMD) ל GBP
2.2237
2.2237
1 NexusMind(NMD) ל EUR
2.55425
2.55425
1 NexusMind(NMD) ל USD
$3.005
$3.005
1 NexusMind(NMD) ל MYR
RM12.621
RM12.621
1 NexusMind(NMD) ל TRY
123.205
123.205
1 NexusMind(NMD) ל JPY
¥441.735
¥441.735
1 NexusMind(NMD) ל ARS
ARS$3,985.38125
1 NexusMind(NMD) ל RUB
242.9242
1 NexusMind(NMD) ל INR
263.0577
1 NexusMind(NMD) ל IDR
Rp48,467.73515
1 NexusMind(NMD) ל KRW
4,173.5844
1 NexusMind(NMD) ל PHP
170.23325
1 NexusMind(NMD) ל EGP
￡E.145.8026
1 NexusMind(NMD) ל BRL
R$16.2871
1 NexusMind(NMD) ל CAD
C$4.1469
1 NexusMind(NMD) ל BDT
365.5883
1 NexusMind(NMD) ל NGN
4,594.79525
1 NexusMind(NMD) ל COP
$12,020
1 NexusMind(NMD) ל ZAR
R.52.7678
1 NexusMind(NMD) ל UAH
124.55725
1 NexusMind(NMD) ל VES
Bs420.7
1 NexusMind(NMD) ל CLP
$2,884.8
1 NexusMind(NMD) ל PKR
Rs851.9776
1 NexusMind(NMD) ל KZT
1,607.7952
1 NexusMind(NMD) ל THB
฿97.45215
1 NexusMind(NMD) ל TWD
NT$91.5924
1 NexusMind(NMD) ל AED
د.إ11.02835
1 NexusMind(NMD) ל CHF
Fr2.404
1 NexusMind(NMD) ל HKD
HK$23.46905
1 NexusMind(NMD) ל AMD
֏1,150.4342
1 NexusMind(NMD) ל MAD
.د.م27.045
1 NexusMind(NMD) ל MXN
$55.92305
1 NexusMind(NMD) ל SAR
ريال11.26875
1 NexusMind(NMD) ל PLN
10.9382
1 NexusMind(NMD) ל RON
лв12.95155
1 NexusMind(NMD) ל SEK
kr28.6076
1 NexusMind(NMD) ל BGN
лв5.01835
1 NexusMind(NMD) ל HUF
Ft1,021.0389
1 NexusMind(NMD) ל CZK
63.0449
1 NexusMind(NMD) ל KWD
د.ك0.916525
1 NexusMind(NMD) ל ILS
10.12685
1 NexusMind(NMD) ל AOA
Kz2,739.26785
1 NexusMind(NMD) ל BHD
.د.ب1.132885
1 NexusMind(NMD) ל BMD
$3.005
1 NexusMind(NMD) ל DKK
kr19.14185
1 NexusMind(NMD) ל HNL
L78.6709
1 NexusMind(NMD) ל MUR
137.1482
1 NexusMind(NMD) ל NAD
$52.67765
1 NexusMind(NMD) ל NOK
kr30.2904
1 NexusMind(NMD) ל NZD
$5.1085
1 NexusMind(NMD) ל PAB
B/.3.005
1 NexusMind(NMD) ל PGK
K12.6811
1 NexusMind(NMD) ל QAR
ر.ق10.90815
1 NexusMind(NMD) ל RSD
дин.300.95075

NexusMind מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של NexusMind, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרNexusMind הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על NexusMind

כמה שווה NexusMind (NMD) היום?
החי NMDהמחיר ב USD הוא 3.005 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי NMD ל USD?
המחיר הנוכחי של NMD ל USD הוא $ 3.005. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של NexusMind?
שווי השוק של NMD הוא $ 30.82M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של NMD?
ההיצע במחזור של NMD הוא 10.26M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של NMD?
‏‏NMD השיג מחיר שיא (ATH) של 29.053375221755754 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של NMD?
NMD ‏‏רשם מחירATL של 0.9912790251157215 USD.
מהו נפח המסחר של NMD?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור NMD הוא $ 81.36 USD.
האם NMD יעלה השנה?
NMD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את NMD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:48:43 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

