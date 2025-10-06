niggaliquid מחיר היום

מחיר niggaliquid (NL) בזמן אמת היום הוא $ 0.0001859, עם שינוי של 0.21% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NL ל USD הוא $ 0.0001859 לכל NL.

niggaliquid כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- NL. ב‑24 השעות האחרונות, NL סחר בין $ 0.0001576 (נמוך) ל $ 0.0002165 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, NL נע ב -3.13% בשעה האחרונה ו -19.94% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 56.18K.

niggaliquid (NL) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 56.18K$ 56.18K $ 56.18K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת ---- -- בלוקצ'יין ציבורי SOL

