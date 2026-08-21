Nil Token (NIL) ניתוח טכני היום דף Nil Token הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של NIL מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Nil Token למטה. הירשם

Nil Token (NIL) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.04273 -- +1.18% +12.47% -18.98%

Nil Token אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Nil Token במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה קנה מכור 5 נייטרלי 4 קנה 17 ממוצעים נעים : קנייה חזקה מכור 0 נייטרלי 0 קנה 14 אינדיקטורים טכניים : מכור מכור 5 נייטרלי 4 קנה 3 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.04271 0.04268 R2 0.04268 0.04266 R1 0.04266 0.04265 PP 0.04263 0.04263 S1 0.04261 0.04261 S2 0.04258 0.0426 S3 0.04256 0.04258

Nil Token אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.51M $5.97 M $6.49 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.10M קניות פעילות ל-3 ימים $1.55 M מכירות פעילות ל-3 ימים $1.44 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.16M קניות פעילות ל-7 ימים $9.14 M מכירות פעילות ל-7 ימים $8.99 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Nil Token זרימת הון זרימת נטו פנימה NILUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.00 M 0.04 2026-08-20 -$0.13 M 0.04 2026-08-19 -$0.06 M 0.04 2026-08-18 -$0.05 M 0.05 2026-08-17 -$0.11 M 0.05 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

סחור ב Nil Token (NIL) בשווקים של MEXC חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Nil Token מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות. זוגות מחיר שינוי 24 שעות נפח 24 שעות / USDT NIL $0.04273 $0.04273 $0.04273 +4.70% 2.40M (USDT) סַחַר / USDC NIL $0.04279 $0.04279 $0.04279 +4.69% 2.24M (USDT) סַחַר