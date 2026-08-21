קנה קריפטושווקיםספוטחוזים עתידייםETHלהרוויחמרכז אירועיםמרכז תגמולים
עוד
$1,000,000 TradFi Gala
הירשם
האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Nil Token, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Nil Token, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

עוד על NIL

NIL מידע על מחיר

מה זה NIL

NIL מסמך לבן

NIL אתר רשמי

NIL טוקניומיקה

NIL תחזית מחיר

NIL היסטוריה

NIL מדריך קנייה

NILממיר מטבעות לפיאט

NIL ספוט

NIL חוזים עתידיים של USDT-M

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Nil Token (NIL) ניתוח טכני היום

Nil Token (NIL) ניתוח טכני היום

דף Nil Token הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של NIL מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Nil Token למטה.

Nil Token (NIL) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.04273--+1.18%+12.47%-18.98%
למידע נוסף על Nil Token מחיר

Nil Token אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Nil Token במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנה
מכור 5
נייטרלי 4
קנה 17
ממוצעים נעים:קנייה חזקהמכור 0נייטרלי 0קנה 14
אינדיקטורים טכניים:מכורמכור 5נייטרלי 4קנה 3
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.04271
0.04268
R2
0.04268
0.04266
R1
0.04266
0.04265
PP
0.04263
0.04263
S1
0.04261
0.04261
S2
0.04258
0.0426
S3
0.04256
0.04258

Nil Token אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.51M
$5.97 M
$6.49 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.10M
קניות פעילות ל-3 ימים
$1.55 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$1.44 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.16M
קניות פעילות ל-7 ימים
$9.14 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$8.99 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Nil Token זרימת הון

זרימת נטו פנימהNILUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.00 M0.04
2026-08-20-$0.13 M0.04
2026-08-19-$0.06 M0.04
2026-08-18-$0.05 M0.05
2026-08-17-$0.11 M0.05

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Nil Token

סחור ב Nil Token (NIL) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Nil Token מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTNIL
$0.04273
$0.04273$0.04273
+4.70%
2.40M (USDT)
/USDCNIL
$0.04279
$0.04279$0.04279
+4.69%
2.24M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

NIL-ל-USD מחשבון

סְכוּם

NIL
NIL
USD
USD

1 NIL = 0.04273 USD

ניתוח טכני נוסף של קריפטו

מצאו עוד ניתוחי מחירים של מטבעות קריפטו פופולריים.