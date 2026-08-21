Midnight (NIGHT) ניתוח טכני היום דף Midnight הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של NIGHT מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Midnight למטה. הירשם

Midnight (NIGHT) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.01985 -- +13.16% -15.28% -38.53%

Midnight אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Midnight במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה קנייה חזקה מכור 1 נייטרלי 3 קנה 22 ממוצעים נעים : קנייה חזקה מכור 0 נייטרלי 0 קנה 14 אינדיקטורים טכניים : קנייה חזקה מכור 1 נייטרלי 3 קנה 8 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.01983 0.01982 R2 0.01982 0.01982 R1 0.01982 0.01982 PP 0.01981 0.01981 S1 0.01981 0.01981 S2 0.0198 0.01981 S3 0.0198 0.0198

Midnight אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה 0.05M $2.67 M $2.62 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים -0.04M קניות פעילות ל-3 ימים $0.34 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.38 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים -0.05M קניות פעילות ל-7 ימים $0.70 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.75 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Midnight זרימת הון זרימת נטו פנימה NIGHTUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.03 M 0.02 2026-08-20 $0.19 M 0.02 2026-08-19 $0.30 M 0.02 2026-08-18 $0.11 M 0.02 2026-08-17 $0.03 M 0.02 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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