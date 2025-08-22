Gold Fever (NGL) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00872. במהלך 24 השעות האחרונות, NGL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00872 לבין שיא של $ 0.01186, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NGLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 10.18414851647274, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.006298767142657136.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, NGL השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -5.93% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.36% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Gold Fever הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 135.73. ההיצע במחזור של NGL הוא 0.00, עם היצע כולל של 54889138. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 478.63K.
Gold Fever (NGL) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Gold Feverהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.0005497
-5.93%
30 ימים
$ -0.00198
-18.51%
60 ימים
$ -0.00228
-20.73%
90 ימים
$ -0.00588
-40.28%
Gold Fever שינוי מחיר היום
היום,NGL רשם שינוי של $ -0.0005497 (-5.93%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Gold Fever שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00198 (-18.51%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Gold Fever שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,NGL ראה שינוי של $ -0.00228 (-20.73%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Gold Fever שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00588 (-40.28%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Gold Fever (NGL)?
Gold Fever is a thrilling survival MMORPG, fully owned by players, where they can mine and fight for $NGL in a fully decentralized economy driven by #CommercialNFTs owners. Gold Fever is also the creator of the commercial NFT, a new use case concept for NFTs - in-game businesses. They provide items and services for game players. You own them along with the revenue they generate.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.