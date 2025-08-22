מה זהGold Fever (NGL)

Gold Fever is a thrilling survival MMORPG, fully owned by players, where they can mine and fight for $NGL in a fully decentralized economy driven by #CommercialNFTs owners. Gold Fever is also the creator of the commercial NFT, a new use case concept for NFTs - in-game businesses. They provide items and services for game players. You own them along with the revenue they generate.

Gold Fever (NGL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Gold Fever (NGL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NGL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

Gold Fever מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Gold Fever, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Gold Fever כמה שווה Gold Fever (NGL) היום? החי NGLהמחיר ב USD הוא 0.00872 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי NGL ל USD? $ 0.00872 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של NGL ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של Gold Fever? שווי השוק של NGL הוא $ 0.00 USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של NGL? ההיצע במחזור של NGL הוא 0.00 USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של NGL? ‏‏NGL השיג מחיר שיא (ATH) של 10.18414851647274 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של NGL? NGL ‏‏רשם מחירATL של 0.006298767142657136 USD . מהו נפח המסחר של NGL? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור NGL הוא $ 135.73 USD . האם NGL יעלה השנה? NGL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את NGL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

