Naga Coin (NGC) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Naga Coin (NGC), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Naga Coin (NGC) מידע Naga Coin (NGC) is a cryptocurrency that aims to become the one coin for social finance. אתר רשמי: https://nagacoin.io מסמך לבן: https://docsend.com/view/srsg4zw סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x72dd4b6bd852a3aa172be4d6c5a6dbec588cf131 קנה NGCעכשיו!

Naga Coin (NGC) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Naga Coin (NGC), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 77.91M $ 77.91M $ 77.91M אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 624.84K $ 624.84K $ 624.84K שיא כל הזמנים: $ 0.13 $ 0.13 $ 0.13 שפל כל הזמנים: $ 0.006163732939945345 $ 0.006163732939945345 $ 0.006163732939945345 מחיר נוכחי: $ 0.00802 $ 0.00802 $ 0.00802 למידע נוסף על Naga Coin (NGC) מחיר

Naga Coin (NGC) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Naga Coin (NGC) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של NGC אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות NGCהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את NGCטוקניומיקה, חקרו אתNGCהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות NGC מעוניין להוסיף את Naga Coin (NGC) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת NGC, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות NGC ב-MEXC עכשיו!

Naga Coin (NGC) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של NGCעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה NGC עכשיו את היסטוריית המחירים!

NGC חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן NGC עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו NGC משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה NGCעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

