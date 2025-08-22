Naga Coin (NGC) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00971. במהלך 24 השעות האחרונות, NGC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00789 לבין שיא של $ 0.01096, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NGCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.334139823913574, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.006163732939945345.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, NGC השתנה ב +3.40% במהלך השעה האחרונה, +21.67% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+22.91% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Naga Coin (NGC) מידע שוק
ETH
שווי השוק הנוכחי של Naga Coin הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 18.95K. ההיצע במחזור של NGC הוא 0.00, עם היצע כולל של 77910266.157691. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 756.51K.
Naga Coin (NGC) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Naga Coinהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ +0.0017294
+21.67%
30 ימים
$ -0.00063
-6.10%
60 ימים
$ -0.00599
-38.16%
90 ימים
$ -0.00599
-38.16%
Naga Coin שינוי מחיר היום
היום,NGC רשם שינוי של $ +0.0017294 (+21.67%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Naga Coin שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00063 (-6.10%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Naga Coin שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,NGC ראה שינוי של $ -0.00599 (-38.16%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Naga Coin שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00599 (-38.16%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
Naga Coin (NGC) is a cryptocurrency that aims to become the one coin for social finance.
Naga Coin (NGC) is a cryptocurrency that aims to become the one coin for social finance.

Naga Coin זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו.
Naga Coinתחזית מחיר (USD)
איך לקנות Naga Coin (NGC)
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.