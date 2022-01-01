NFT Ai (NFTAI) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי NFT Ai (NFTAI), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

NFT Ai (NFTAI) מידע NFTAi is an innovative Web3 platform that merges AI technology with NFTs to redefine digital ownership, creativity, and asset utility. Our mission is to make NFT creation, discovery, and trading more intelligent, accessible, and rewarding for users across all experience levels. אתר רשמי: https://nftai.live/ מסמך לבן: https://nftai.live/whitepaper.pdf סייר בלוקים: https://solscan.io/token/9qoWenJfm2mNohBhNtVoYEtYsaqvYvPioFrzoK2LZLnY קנה NFTAIעכשיו!

NFT Ai (NFTAI) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור NFT Ai (NFTAI), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: -- -- -- ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: -- -- -- FDV (שווי מדולל מלא): $ 288.50K $ 288.50K $ 288.50K שיא כל הזמנים: $ 0.0047 $ 0.0047 $ 0.0047 שפל כל הזמנים: -- -- -- מחיר נוכחי: $ 0.0002885 $ 0.0002885 $ 0.0002885 למידע נוסף על NFT Ai (NFTAI) מחיר

NFT Ai (NFTAI) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של NFT Ai (NFTAI) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של NFTAI אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות NFTAIהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את NFTAIטוקניומיקה, חקרו אתNFTAIהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות NFTAI מעוניין להוסיף את NFT Ai (NFTAI) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת NFTAI, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות NFTAI ב-MEXC עכשיו!

NFT Ai (NFTAI) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של NFTAIעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה NFTAI עכשיו את היסטוריית המחירים!

NFTAI חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן NFTAI עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו NFTAI משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה NFTAIעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

