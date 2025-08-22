עוד על NFTAI

NFT Ai סֵמֶל

NFT Ai מְחִיר(NFTAI)

1 NFTAI ל USDמחיר חי:

NFT Ai (NFTAI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:13:26 (UTC+8)

NFT Ai (NFTAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-5.23%

-5.89%

-1.34%

-1.34%

NFT Ai (NFTAI) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0003335. במהלך 24 השעות האחרונות, NFTAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.000317 לבין שיא של $ 0.000384, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NFTAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NFTAI השתנה ב -5.23% במהלך השעה האחרונה, -5.89% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.34% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

NFT Ai (NFTAI) מידע שוק

$ 44.61K
$ 44.61K$ 44.61K

$ 333.50K
$ 333.50K$ 333.50K

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SOL

שווי השוק הנוכחי של NFT Ai הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 44.61K. ההיצע במחזור של NFTAI הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 333.50K.

NFT Ai (NFTAI) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של NFT Aiהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000020873-5.89%
30 ימים$ -0.0012755-79.28%
60 ימים$ -0.0012435-78.86%
90 ימים$ -0.0016665-83.33%
NFT Ai שינוי מחיר היום

היום,NFTAI רשם שינוי של $ -0.000020873 (-5.89%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

NFT Ai שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0012755 (-79.28%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

NFT Ai שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,NFTAI ראה שינוי של $ -0.0012435 (-78.86%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

NFT Ai שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0016665 (-83.33%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של NFT Ai (NFTAI)?

בדוק את NFT Ai עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהNFT Ai (NFTAI)

NFTAi is an innovative Web3 platform that merges AI technology with NFTs to redefine digital ownership, creativity, and asset utility. Our mission is to make NFT creation, discovery, and trading more intelligent, accessible, and rewarding for users across all experience levels.

NFT Ai זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול NFT Aiההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקNFTAI את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים NFT Aiאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךNFT Ai לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

NFT Aiתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה NFT Ai (NFTAI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות NFT Ai (NFTAI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור NFT Ai.

בדוק את NFT Ai תחזית המחיר עכשיו‏!

NFT Ai (NFTAI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של NFT Ai (NFTAI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NFTAI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות NFT Ai (NFTAI)

מחפש איך לקנותNFT Ai? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש NFT Aiב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

NFTAI למטבעות מקומיים

NFT Ai מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של NFT Ai, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרNFT Ai הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על NFT Ai

כמה שווה NFT Ai (NFTAI) היום?
החי NFTAIהמחיר ב USD הוא 0.0003335 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי NFTAI ל USD?
המחיר הנוכחי של NFTAI ל USD הוא $ 0.0003335. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של NFT Ai?
שווי השוק של NFTAI הוא -- USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של NFTAI?
ההיצע במחזור של NFTAI הוא -- USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של NFTAI?
‏‏NFTAI השיג מחיר שיא (ATH) של -- USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של NFTAI?
NFTAI ‏‏רשם מחירATL של -- USD.
מהו נפח המסחר של NFTAI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור NFTAI הוא $ 44.61K USD.
האם NFTAI יעלה השנה?
NFTAI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את NFTAI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:13:26 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

NFTAI-ל-USD מחשבון

סְכוּם

NFTAI
NFTAI
USD
USD

1 NFTAI = 0.0003334 USD

