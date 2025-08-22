NFT Ai (NFTAI) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0003335. במהלך 24 השעות האחרונות, NFTAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.000317 לבין שיא של $ 0.000384, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NFTAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, NFTAI השתנה ב -5.23% במהלך השעה האחרונה, -5.89% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.34% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
NFT Ai (NFTAI) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של NFT Ai הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 44.61K. ההיצע במחזור של NFTAI הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 333.50K.
NFT Ai (NFTAI) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של NFT Aiהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.000020873
-5.89%
30 ימים
$ -0.0012755
-79.28%
60 ימים
$ -0.0012435
-78.86%
90 ימים
$ -0.0016665
-83.33%
NFT Ai שינוי מחיר היום
היום,NFTAI רשם שינוי של $ -0.000020873 (-5.89%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
NFT Ai שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0012755 (-79.28%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
NFT Ai שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,NFTAI ראה שינוי של $ -0.0012435 (-78.86%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
NFT Ai שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0016665 (-83.33%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של NFT Ai (NFTAI)?
NFTAi is an innovative Web3 platform that merges AI technology with NFTs to redefine digital ownership, creativity, and asset utility. Our mission is to make NFT creation, discovery, and trading more intelligent, accessible, and rewarding for users across all experience levels.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.