NexAIPhone מחיר היום

מחיר NexAIPhone (NEXAIPHONE) בזמן אמת היום הוא $ 0.0000018, עם שינוי של 14.79% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NEXAIPHONE ל USD הוא $ 0.0000018 לכל NEXAIPHONE.

NexAIPhone כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- NEXAIPHONE. ב‑24 השעות האחרונות, NEXAIPHONE סחר בין $ 0.000001529 (נמוך) ל $ 0.000001919 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, NEXAIPHONE נע ב -0.39% בשעה האחרונה ו -78.01% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 236.88K.

NexAIPhone (NEXAIPHONE) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 236.88K$ 236.88K $ 236.88K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.80K$ 1.80K $ 1.80K אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי BASE

שווי השוק הנוכחי של NexAIPhone הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 236.88K. ההיצע במחזור של NEXAIPHONE הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.80K.