Nexus (NEX) ניתוח טכני היום דף Nexus הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של NEX מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Nexus למטה. הירשם

Nexus (NEX) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.000001506 -- -2.59% -8.06% -68.01%

Nexus אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Nexus במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה מכירה חזקה מכור 13 נייטרלי 12 קנה 1 ממוצעים נעים : מכירה חזקה מכור 10 נייטרלי 4 קנה 0 אינדיקטורים טכניים : נייטרלי מכור 3 נייטרלי 8 קנה 1 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.000001507 0.000001506 R2 0.000001506 0.000001506 R1 0.000001506 0.000001506 PP 0.000001505 0.000001505 S1 0.000001505 0.000001505 S2 0.000001504 0.000001505 S3 0.000001504 0.000001504

Nexus אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.16M $1.06 M $1.22 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.00M קניות פעילות ל-3 ימים $0.01 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.01 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.00M קניות פעילות ל-7 ימים $0.02 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.02 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Nexus זרימת הון זרימת נטו פנימה NEXUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.01 M 0.00 2026-08-20 -$0.01 M 0.00 2026-08-19 $0.01 M 0.00 2026-08-18 -$0.03 M 0.00 2026-08-17 $0.00 M 0.00 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

סחור ב Nexus (NEX) בשווקים של MEXC חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Nexus מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות. זוגות מחיר שינוי 24 שעות נפח 24 שעות / USDC NEX $0.00000151 $0.00000151 $0.00000151 +0.06% 36.27B (USDT) סַחַר / USDT NEX $0.000001506 $0.000001506 $0.000001506 +0.26% 64.66B (USDT) סַחַר