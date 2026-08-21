קנה קריפטושווקיםספוטחוזים עתידייםETHלהרוויחמרכז אירועיםמרכז תגמולים
עוד
$1,000,000 TradFi Gala
הירשם
האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Nexus, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Nexus, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

עוד על NEX

NEX מידע על מחיר

מה זה NEX

NEX מסמך לבן

NEX אתר רשמי

NEX טוקניומיקה

NEX תחזית מחיר

NEX היסטוריה

NEX מדריך קנייה

NEXממיר מטבעות לפיאט

NEX ספוט

NEX חוזים עתידיים של USDT-M

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Nexus (NEX) ניתוח טכני היום

Nexus (NEX) ניתוח טכני היום

דף Nexus הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של NEX מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Nexus למטה.

Nexus (NEX) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.000001506---2.59%-8.06%-68.01%
למידע נוסף על Nexus מחיר

Nexus אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Nexus במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
מכירה חזקה
מכור 13
נייטרלי 12
קנה 1
ממוצעים נעים:מכירה חזקהמכור 10נייטרלי 4קנה 0
אינדיקטורים טכניים:נייטרלימכור 3נייטרלי 8קנה 1
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.000001507
0.000001506
R2
0.000001506
0.000001506
R1
0.000001506
0.000001506
PP
0.000001505
0.000001505
S1
0.000001505
0.000001505
S2
0.000001504
0.000001505
S3
0.000001504
0.000001504

Nexus אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.16M
$1.06 M
$1.22 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.01 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.01 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.02 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.02 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Nexus זרימת הון

זרימת נטו פנימהNEXUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.01 M0.00
2026-08-20-$0.01 M0.00
2026-08-19$0.01 M0.00
2026-08-18-$0.03 M0.00
2026-08-17$0.00 M0.00

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Nexus

סחור ב Nexus (NEX) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Nexus מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDCNEX
$0.00000151
$0.00000151$0.00000151
+0.06%
36.27B (USDT)
/USDTNEX
$0.000001506
$0.000001506$0.000001506
+0.26%
64.66B (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

NEX-ל-USD מחשבון

סְכוּם

NEX
NEX
USD
USD

1 NEX = 0.000001506 USD

ניתוח טכני נוסף של קריפטו

מצאו עוד ניתוחי מחירים של מטבעות קריפטו פופולריים.