NeuroWeb AI (NEURO) מידע NeuroWeb is a tailored L1 blockchain innovation hub for the OriginTrail Decentralized Knowledge Graph, secured by Polkadot and governed by the NeuroWeb community. Fueling the Knowledge economy via the Neuro utility token, it’s built for connectivity across the Ethereum and Polkadot ecosystems through EVM compatibility and the power of Substrate. אתר רשמי: https://neuroweb.ai/ מסמך לבן: https://docs.neuroweb.ai/neuro-token סייר בלוקים: https://neuroweb.subscan.io/ קנה NEUROעכשיו!

NeuroWeb AI (NEURO) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור NeuroWeb AI (NEURO), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 548.75M $ 548.75M $ 548.75M אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 18.33M $ 18.33M $ 18.33M שיא כל הזמנים: $ 0.2 $ 0.2 $ 0.2 שפל כל הזמנים: $ 0.01079394860652428 $ 0.01079394860652428 $ 0.01079394860652428 מחיר נוכחי: $ 0.01833 $ 0.01833 $ 0.01833 למידע נוסף על NeuroWeb AI (NEURO) מחיר

NeuroWeb AI (NEURO) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של NeuroWeb AI (NEURO) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של NEURO אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות NEUROהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את NEUROטוקניומיקה, חקרו אתNEUROהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

