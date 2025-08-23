עוד על NEURO

NeuroWeb AI סֵמֶל

NeuroWeb AI מְחִיר(NEURO)

NeuroWeb AI (NEURO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:59:34 (UTC+8)

NeuroWeb AI (NEURO) מידע על מחיר (USD)

-0.24%

NeuroWeb AI (NEURO) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.01713. במהלך 24 השעות האחרונות, NEURO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.01691 לבין שיא של $ 0.01886, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. NEUROהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.2545440843600831, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01079394860652428.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, NEURO השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -8.73% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.24% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

NeuroWeb AI (NEURO) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של NeuroWeb AI הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 28.19K. ההיצע במחזור של NEURO הוא 0.00, עם היצע כולל של 548749977. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 17.13M.

NeuroWeb AI (NEURO) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של NeuroWeb AIהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0016385-8.73%
30 ימים$ -0.0022-11.39%
60 ימים$ +0.0014+8.90%
90 ימים$ -0.00287-14.35%
NeuroWeb AI שינוי מחיר היום

היום,NEURO רשם שינוי של $ -0.0016385 (-8.73%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

NeuroWeb AI שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0022 (-11.39%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

NeuroWeb AI שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,NEURO ראה שינוי של $ +0.0014 (+8.90%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

NeuroWeb AI שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00287 (-14.35%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של NeuroWeb AI (NEURO)?

בדוק את NeuroWeb AI עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהNeuroWeb AI (NEURO)

NeuroWeb is a tailored L1 blockchain innovation hub for the OriginTrail Decentralized Knowledge Graph, secured by Polkadot and governed by the NeuroWeb community. Fueling the Knowledge economy via the Neuro utility token, it’s built for connectivity across the Ethereum and Polkadot ecosystems through EVM compatibility and the power of Substrate.

NeuroWeb AI זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול NeuroWeb AIההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקNEURO את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים NeuroWeb AIאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךNeuroWeb AI לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

NeuroWeb AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה NeuroWeb AI (NEURO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות NeuroWeb AI (NEURO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור NeuroWeb AI.

בדוק את NeuroWeb AI תחזית המחיר עכשיו‏!

NeuroWeb AI (NEURO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של NeuroWeb AI (NEURO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על NEURO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות NeuroWeb AI (NEURO)

מחפש איך לקנותNeuroWeb AI? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש NeuroWeb AIב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

NEURO למטבעות מקומיים

NeuroWeb AI מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של NeuroWeb AI, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרNeuroWeb AI הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על NeuroWeb AI

כמה שווה NeuroWeb AI (NEURO) היום?
החי NEUROהמחיר ב USD הוא 0.01713 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי NEURO ל USD?
המחיר הנוכחי של NEURO ל USD הוא $ 0.01713. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של NeuroWeb AI?
שווי השוק של NEURO הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של NEURO?
ההיצע במחזור של NEURO הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של NEURO?
‏‏NEURO השיג מחיר שיא (ATH) של 0.2545440843600831 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של NEURO?
NEURO ‏‏רשם מחירATL של 0.01079394860652428 USD.
מהו נפח המסחר של NEURO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור NEURO הוא $ 28.19K USD.
האם NEURO יעלה השנה?
NEURO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את NEURO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:59:34 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

