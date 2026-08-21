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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Nesa, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Nesa, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Nesa (NES) ניתוח טכני היום

Nesa (NES) ניתוח טכני היום

דף Nesa הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של NES מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Nesa למטה.

Nesa (NES) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.21714--+4.20%-9.27%+189.52%
למידע נוסף על Nesa מחיר

Nesa אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Nesa במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנה
מכור 6
נייטרלי 4
קנה 16
ממוצעים נעים:קנייה חזקהמכור 0נייטרלי 0קנה 14
אינדיקטורים טכניים:מכורמכור 6נייטרלי 4קנה 2
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.2174
0.2173
R2
0.2173
0.2173
R1
0.2173
0.2173
PP
0.2172
0.2172
S1
0.2172
0.2172
S2
0.2171
0.2172
S3
0.2171
0.2171

Nesa אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-1.03M
$7.30 M
$8.32 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-0.01M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.02 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.04 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.14 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.14 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Nesa זרימת הון

זרימת נטו פנימהNESUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.00 M0.22
2026-08-20$0.04 M0.22
2026-08-19$0.03 M0.22
2026-08-18-$0.06 M0.21
2026-08-17$0.03 M0.23

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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סחור ב Nesa (NES) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Nesa מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTNES
$0.21714
$0.21714$0.21714
-0.25%
4.74M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

NES-ל-USD מחשבון

סְכוּם

NES
NES
USD
USD

1 NES = 0.21714 USD

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