Neon EVM (NEON) ניתוח טכני היום דף Neon EVM הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של NEON מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Neon EVM למטה. הירשם

Neon EVM (NEON) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.01326 -- -4.68% -30.76% -57.38%

Neon EVM זרימת הון זרימת נטו פנימה NEONUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.00 M 0.01 2026-08-20 $0.01 M 0.01 2026-08-19 $0.00 M 0.01 2026-08-18 $0.00 M 0.01 2026-08-17 $0.00 M 0.01 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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