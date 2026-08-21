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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על First Neiro on ETH, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על First Neiro on ETH, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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First Neiro on ETH (NEIROCTO) ניתוח טכני היום

First Neiro on ETH (NEIROCTO) ניתוח טכני היום

דף First Neiro on ETH הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של NEIROCTO מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של First Neiro on ETH למטה.

First Neiro on ETH (NEIROCTO) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.00008473--+28.26%+40.30%-9.74%
למידע נוסף על First Neiro on ETH מחיר

First Neiro on ETH אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של First Neiro on ETH במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
מכירה חזקה
מכור 22
נייטרלי 2
קנה 2
ממוצעים נעים:מכירה חזקהמכור 14נייטרלי 0קנה 0
אינדיקטורים טכניים:מכורמכור 8נייטרלי 2קנה 2
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.00008647
0.00008637
R2
0.00008637
0.00008626
R1
0.00008618
0.00008619
PP
0.00008608
0.00008608
S1
0.00008589
0.00008597
S2
0.00008579
0.0000859
S3
0.0000856
0.00008579

First Neiro on ETH אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.36M
$16.46 M
$16.83 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-3 ימים
$1.30 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$1.30 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.02M
קניות פעילות ל-7 ימים
$1.56 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$1.55 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

First Neiro on ETH זרימת הון

זרימת נטו פנימהNEIROCTOUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.02 M0.00
2026-08-20$0.03 M0.00
2026-08-19$0.00 M0.00
2026-08-18$0.00 M0.00
2026-08-17$0.00 M0.00

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על First Neiro on ETH

סחור ב First Neiro on ETH (NEIROCTO) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב First Neiro on ETH מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTNEIROCTO
$0.00008473
$0.00008473$0.00008473
-0.45%
2.25B (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

NEIROCTO-ל-USD מחשבון

סְכוּם

NEIROCTO
NEIROCTO
USD
USD

1 NEIROCTO = 0.00008473 USD

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