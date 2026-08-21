First Neiro on ETH (NEIROCTO) ניתוח טכני היום דף First Neiro on ETH הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של NEIROCTO מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של First Neiro on ETH למטה. הירשם

First Neiro on ETH (NEIROCTO) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.00008473 -- +28.26% +40.30% -9.74%

First Neiro on ETH אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של First Neiro on ETH במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה מכירה חזקה מכור 22 נייטרלי 2 קנה 2 ממוצעים נעים : מכירה חזקה מכור 14 נייטרלי 0 קנה 0 אינדיקטורים טכניים : מכור מכור 8 נייטרלי 2 קנה 2 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.00008647 0.00008637 R2 0.00008637 0.00008626 R1 0.00008618 0.00008619 PP 0.00008608 0.00008608 S1 0.00008589 0.00008597 S2 0.00008579 0.0000859 S3 0.0000856 0.00008579

First Neiro on ETH אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.36M $16.46 M $16.83 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.00M קניות פעילות ל-3 ימים $1.30 M מכירות פעילות ל-3 ימים $1.30 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.02M קניות פעילות ל-7 ימים $1.56 M מכירות פעילות ל-7 ימים $1.55 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. First Neiro on ETH זרימת הון זרימת נטו פנימה NEIROCTOUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$0.02 M 0.00 2026-08-20 $0.03 M 0.00 2026-08-19 $0.00 M 0.00 2026-08-18 $0.00 M 0.00 2026-08-17 $0.00 M 0.00 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

סחור ב First Neiro on ETH (NEIROCTO) בשווקים של MEXC חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב First Neiro on ETH מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות. זוגות מחיר שינוי 24 שעות נפח 24 שעות / USDT NEIROCTO $0.00008473 $0.00008473 $0.00008473 -0.45% 2.25B (USDT) סַחַר