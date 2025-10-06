Nasdaq666 מחיר היום

מחיר Nasdaq666 (NDQ) בזמן אמת היום הוא $ 0.00002487, עם שינוי של 0.44% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ NDQ ל USD הוא $ 0.00002487 לכל NDQ.

Nasdaq666 כרגע מדורג במקום #3400 לפי שווי שוק של $ 24.87K, עם היצע במחזור של 1.00B NDQ. ב‑24 השעות האחרונות, NDQ סחר בין $ 0.00002467 (נמוך) ל $ 0.00002589 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.047681533505841554, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.000024574347672743.

ביצועים לטווח קצר, NDQ נע ב -0.17% בשעה האחרונה ו -93.03% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 54.73K.

Nasdaq666 (NDQ) מידע שוק

דירוג No.3400 שווי שוק $ 24.87K$ 24.87K $ 24.87K נפח (24 שעות) $ 54.73K$ 54.73K $ 54.73K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 24.87K$ 24.87K $ 24.87K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B מקסימום היצע 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 שיעור מחזור 100.00% בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של Nasdaq666 הוא $ 24.87K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 54.73K. ההיצע במחזור של NDQ הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 24.87K.