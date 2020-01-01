Nebius Group (Ondo) (NBISON) ניתוח טכני היום דף Nebius Group (Ondo) הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של NBISON מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Nebius Group (Ondo) למטה. הירשם

Nebius Group (Ondo) (NBISON) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים -- -- -- -- --

Nebius Group (Ondo) זרימת הון זרימת נטו פנימה NBISONUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.