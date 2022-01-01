NAWS.AI (NAWS) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי NAWS.AI (NAWS), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

NAWS.AI (NAWS) מידע NAWS is a no-code platform for users to sell Web2, Web3 content, and DePIN vouchers. The P2P Crypto Payment system uses DEX AI aggregators for secure, low-cost payments, allowing users to choose tokens for transactions. Foundations and projects can onboard their tokens to grow their ecosystems. NAWS Quest rewards user activity with points convertible to tokens. NAWS tokens are used for content purchases, reducing transaction fees and subscriptions. As market share grows, token supply decreases. Liquidity pools with partner coins enhance liquidity and expand NAWS' influence in the crypto market. אתר רשמי: NAWS.AI מסמך לבן: https://drive.google.com/file/d/17Tenv4GwnRvx0PQaXm-q25NJp_EhIAg4/view?usp=sharing סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0x726a54e04f394b6e44e58a2d7cb0fec61361d10e קנה NAWSעכשיו!

NAWS.AI (NAWS) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור NAWS.AI (NAWS), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 3.72M $ 3.72M $ 3.72M שיא כל הזמנים: $ 0.002701 $ 0.002701 $ 0.002701 שפל כל הזמנים: $ 0.000080572106903211 $ 0.000080572106903211 $ 0.000080572106903211 מחיר נוכחי: $ 0.00037163 $ 0.00037163 $ 0.00037163 למידע נוסף על NAWS.AI (NAWS) מחיר

NAWS.AI (NAWS) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של NAWS.AI (NAWS) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של NAWS אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות NAWSהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את NAWSטוקניומיקה, חקרו אתNAWSהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות NAWS מעוניין להוסיף את NAWS.AI (NAWS) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת NAWS, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות NAWS ב-MEXC עכשיו!

NAWS.AI (NAWS) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של NAWSעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה NAWS עכשיו את היסטוריית המחירים!

NAWS חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן NAWS עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו NAWS משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה NAWSעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

