Nettensor (NAO) מידע Nettensor is an AI Infrastructure service provider that emphasises ease of access and other additional features such as Privacy Service and App Chain, which are our best products in blockchain and decentralised industry. אתר רשמי: https://nettensor.com מסמך לבן: https://docs.nettensor.com/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x72f713D11480DCF08b37E1898670e736688D218d קנה NAOעכשיו!

Nettensor (NAO) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Nettensor (NAO), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 285.30K $ 285.30K $ 285.30K שיא כל הזמנים: $ 0.296 $ 0.296 $ 0.296 שפל כל הזמנים: $ 0.000348352925441714 $ 0.000348352925441714 $ 0.000348352925441714 מחיר נוכחי: $ 0.002853 $ 0.002853 $ 0.002853 למידע נוסף על Nettensor (NAO) מחיר

Nettensor (NAO) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Nettensor (NAO) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של NAO אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות NAOהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את NAOטוקניומיקה, חקרו אתNAOהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות NAO מעוניין להוסיף את Nettensor (NAO) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת NAO, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות NAO ב-MEXC עכשיו!

Nettensor (NAO) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של NAOעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה NAO עכשיו את היסטוריית המחירים!

NAO חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן NAO עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו NAO משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה NAOעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

