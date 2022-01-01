N2T (N2T) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי N2T (N2T), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

N2T (N2T) מידע N2T is an AI-based blockchain project funded by the N2 cryptocurrency community, dedicated to integrating Artificial Intelligence (AI) and blockchain technology to provide users with a more secure and intelligent digital experience. אתר רשמי: https://n2t.io/ מסמך לבן: https://n2t.gitbook.io/main סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0x88e8ecdef6a0754909b0113fb6171a09911d651a

N2T (N2T) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור N2T (N2T), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: -- -- -- ההיצע הכולל: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M אספקה במחזור: -- -- -- FDV (שווי מדולל מלא): $ 4.14B $ 4.14B $ 4.14B שיא כל הזמנים: $ 699 $ 699 $ 699 שפל כל הזמנים: -- -- -- מחיר נוכחי: $ 13.802 $ 13.802 $ 13.802 למידע נוסף על N2T (N2T) מחיר

N2T (N2T) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של N2T (N2T) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של N2T אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות N2Tהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את N2Tטוקניומיקה, חקרו אתN2Tהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

N2T (N2T) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של N2Tעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה N2T עכשיו את היסטוריית המחירים!

N2T חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן N2T עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו N2T משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה N2Tעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

