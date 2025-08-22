עוד על N2T

N2T מידע על מחיר

N2T מסמך לבן

N2T אתר רשמי

N2T טוקניומיקה

N2T תחזית מחיר

N2T היסטוריה

N2T מדריך קנייה

N2Tממיר מטבעות לפיאט

N2T ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

N2T סֵמֶל

N2T מְחִיר(N2T)

1 N2T ל USDמחיר חי:

$14.281
$14.281$14.281
+4.97%1D
USD
N2T (N2T) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:25:27 (UTC+8)

N2T (N2T) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 12.93
$ 12.93$ 12.93
24 שעות נמוך
$ 21.184
$ 21.184$ 21.184
גבוה 24 שעות

$ 12.93
$ 12.93$ 12.93

$ 21.184
$ 21.184$ 21.184

--
----

--
----

+1.97%

+4.97%

-19.24%

-19.24%

N2T (N2T) המחיר בזמן אמת של הוא $ 14.281. במהלך 24 השעות האחרונות, N2T נסחר בטווח שבין שפל של $ 12.93 לבין שיא של $ 21.184, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. N2Tהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, N2T השתנה ב +1.97% במהלך השעה האחרונה, +4.97% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-19.24% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

N2T (N2T) מידע שוק

--
----

$ 2.18K
$ 2.18K$ 2.18K

$ 4.28B
$ 4.28B$ 4.28B

--
----

300,000,000
300,000,000 300,000,000

BSC

שווי השוק הנוכחי של N2T הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.18K. ההיצע במחזור של N2T הוא --, עם היצע כולל של 300000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.28B.

N2T (N2T) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של N2Tהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.67616+4.97%
30 ימים$ +0.647+4.74%
60 ימים$ +0.58+4.23%
90 ימים$ -5.283-27.01%
N2T שינוי מחיר היום

היום,N2T רשם שינוי של $ +0.67616 (+4.97%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

N2T שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.647 (+4.74%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

N2T שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,N2T ראה שינוי של $ +0.58 (+4.23%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

N2T שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -5.283 (-27.01%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של N2T (N2T)?

בדוק את N2T עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהN2T (N2T)

N2T is an AI-based blockchain project funded by the N2 cryptocurrency community, dedicated to integrating Artificial Intelligence (AI) and blockchain technology to provide users with a more secure and intelligent digital experience.

N2T זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול N2Tההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקN2T את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים N2Tאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךN2T לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

N2Tתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה N2T (N2T) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות N2T (N2T) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור N2T.

בדוק את N2T תחזית המחיר עכשיו‏!

N2T (N2T) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של N2T (N2T) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על N2T הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות N2T (N2T)

מחפש איך לקנותN2T? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש N2Tב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

N2T למטבעות מקומיים

1 N2T(N2T) ל VND
375,804.515
1 N2T(N2T) ל AUD
A$21.84993
1 N2T(N2T) ל GBP
10.56794
1 N2T(N2T) ל EUR
12.13885
1 N2T(N2T) ל USD
$14.281
1 N2T(N2T) ל MYR
RM59.9802
1 N2T(N2T) ל TRY
585.23538
1 N2T(N2T) ל JPY
¥2,099.307
1 N2T(N2T) ל ARS
ARS$18,865.201
1 N2T(N2T) ל RUB
1,154.47604
1 N2T(N2T) ל INR
1,250.30155
1 N2T(N2T) ל IDR
Rp234,114.71664
1 N2T(N2T) ל KRW
19,807.17576
1 N2T(N2T) ל PHP
808.59022
1 N2T(N2T) ל EGP
￡E.692.77131
1 N2T(N2T) ל BRL
R$77.40302
1 N2T(N2T) ל CAD
C$19.70778
1 N2T(N2T) ל BDT
1,737.42646
1 N2T(N2T) ל NGN
21,802.94551
1 N2T(N2T) ל COP
$57,353.35286
1 N2T(N2T) ל ZAR
R.250.48874
1 N2T(N2T) ל UAH
591.94745
1 N2T(N2T) ל VES
Bs1,999.34
1 N2T(N2T) ל CLP
$13,695.479
1 N2T(N2T) ל PKR
Rs4,048.94912
1 N2T(N2T) ל KZT
7,640.90624
1 N2T(N2T) ל THB
฿463.13283
1 N2T(N2T) ל TWD
NT$434.99926
1 N2T(N2T) ל AED
د.إ52.41127
1 N2T(N2T) ל CHF
Fr11.4248
1 N2T(N2T) ל HKD
HK$111.53461
1 N2T(N2T) ל AMD
֏5,452.77142
1 N2T(N2T) ל MAD
.د.م128.529
1 N2T(N2T) ל MXN
$266.19784
1 N2T(N2T) ל SAR
ريال53.55375
1 N2T(N2T) ל PLN
51.98284
1 N2T(N2T) ל RON
лв61.69392
1 N2T(N2T) ל SEK
kr135.81231
1 N2T(N2T) ל BGN
лв23.84927
1 N2T(N2T) ל HUF
Ft4,855.82562
1 N2T(N2T) ל CZK
299.61538
1 N2T(N2T) ל KWD
د.ك4.355705
1 N2T(N2T) ל ILS
48.12697
1 N2T(N2T) ל AOA
Kz13,018.13117
1 N2T(N2T) ל BHD
.د.ب5.369656
1 N2T(N2T) ל BMD
$14.281
1 N2T(N2T) ל DKK
kr91.11278
1 N2T(N2T) ל HNL
L373.87658
1 N2T(N2T) ל MUR
651.78484
1 N2T(N2T) ל NAD
$250.34593
1 N2T(N2T) ל NOK
kr144.2381
1 N2T(N2T) ל NZD
$24.2777
1 N2T(N2T) ל PAB
B/.14.281
1 N2T(N2T) ל PGK
K60.26582
1 N2T(N2T) ל QAR
ر.ق51.84003
1 N2T(N2T) ל RSD
дин.1,430.24215

N2T מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של N2T, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרN2T הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על N2T

כמה שווה N2T (N2T) היום?
החי N2Tהמחיר ב USD הוא 14.281 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי N2T ל USD?
המחיר הנוכחי של N2T ל USD הוא $ 14.281. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של N2T?
שווי השוק של N2T הוא -- USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של N2T?
ההיצע במחזור של N2T הוא -- USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של N2T?
‏‏N2T השיג מחיר שיא (ATH) של -- USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של N2T?
N2T ‏‏רשם מחירATL של -- USD.
מהו נפח המסחר של N2T?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור N2T הוא $ 2.18K USD.
האם N2T יעלה השנה?
N2T ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את N2T תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:25:27 (UTC+8)

N2T (N2T) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

N2T-ל-USD מחשבון

סְכוּם

N2T
N2T
USD
USD

1 N2T = 14.281 USD

מסחרN2T

USDTN2T
$14.281
$14.281$14.281
+4.97%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד