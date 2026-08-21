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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על MYX Finance, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על MYX Finance, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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MYX Finance (MYX) ניתוח טכני היום

MYX Finance (MYX) ניתוח טכני היום

דף MYX Finance הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של MYX מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של MYX Finance למטה.

MYX Finance (MYX) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.0751---3.29%-7.36%-60.45%
למידע נוסף על MYX Finance מחיר

MYX Finance אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של MYX Finance במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
מכירה חזקה
מכור 20
נייטרלי 2
קנה 4
ממוצעים נעים:מכורמכור 11נייטרלי 0קנה 3
אינדיקטורים טכניים:מכירה חזקהמכור 9נייטרלי 2קנה 1
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.07547
0.07544
R2
0.07544
0.0754
R1
0.07539
0.07539
PP
0.07536
0.07536
S1
0.0753
0.07532
S2
0.07527
0.07531
S3
0.07522
0.07527

MYX Finance אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-2.75M
$6.17 M
$8.91 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.50 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.50 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
-0.06M
קניות פעילות ל-7 ימים
$1.33 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$1.39 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

MYX Finance זרימת הון

זרימת נטו פנימהMYXUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.00 M0.08
2026-08-20-$0.01 M0.07
2026-08-19$0.00 M0.07
2026-08-18$0.00 M0.07
2026-08-17$0.00 M0.07

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על MYX Finance

סחור ב MYX Finance (MYX) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב MYX Finance מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTMYX
$0.07507
$0.07507$0.07507
+0.71%
1.33M (USDT)
/USDCMYX
$0.07522
$0.07522$0.07522
+1.02%
735.95K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

MYX-ל-USD מחשבון

סְכוּם

MYX
MYX
USD
USD

1 MYX = 0.0751 USD

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