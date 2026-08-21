MYX Finance (MYX) ניתוח טכני היום דף MYX Finance הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של MYX מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של MYX Finance למטה. הירשם

MYX Finance (MYX) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.0751 -- -3.29% -7.36% -60.45%

MYX Finance אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של MYX Finance במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה מכירה חזקה מכור 20 נייטרלי 2 קנה 4 ממוצעים נעים : מכור מכור 11 נייטרלי 0 קנה 3 אינדיקטורים טכניים : מכירה חזקה מכור 9 נייטרלי 2 קנה 1 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.07547 0.07544 R2 0.07544 0.0754 R1 0.07539 0.07539 PP 0.07536 0.07536 S1 0.0753 0.07532 S2 0.07527 0.07531 S3 0.07522 0.07527

MYX Finance אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -2.75M $6.17 M $8.91 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.00M קניות פעילות ל-3 ימים $0.50 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.50 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים -0.06M קניות פעילות ל-7 ימים $1.33 M מכירות פעילות ל-7 ימים $1.39 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. MYX Finance זרימת הון זרימת נטו פנימה MYXUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.00 M 0.08 2026-08-20 -$0.01 M 0.07 2026-08-19 $0.00 M 0.07 2026-08-18 $0.00 M 0.07 2026-08-17 $0.00 M 0.07 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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