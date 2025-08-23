Musk It (MUSKIT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0004943. במהלך 24 השעות האחרונות, MUSKIT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0004886 לבין שיא של $ 0.0005283, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MUSKITהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.3322339056053262, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000457484409921712.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, MUSKIT השתנה ב +0.69% במהלך השעה האחרונה, +0.42% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.36% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Musk It (MUSKIT) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של Musk It הוא $ 494.30K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 56.78K. ההיצע במחזור של MUSKIT הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 494.30K.
Musk It (MUSKIT) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Musk Itהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ +0.000002067
+0.42%
30 ימים
$ -0.0001732
-25.95%
60 ימים
$ -0.0001338
-21.31%
90 ימים
$ -0.0004697
-48.73%
Musk It שינוי מחיר היום
היום,MUSKIT רשם שינוי של $ +0.000002067 (+0.42%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Musk It שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0001732 (-25.95%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Musk It שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,MUSKIT ראה שינוי של $ -0.0001338 (-21.31%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Musk It שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0004697 (-48.73%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Musk It (MUSKIT)?
Musk It is more than just a meme coin—it's a movement. A mindset that embodies taking bold action, breaking barriers, and achieving greatness. Inspired by the revolutionary spirit of innovation and efficiency, Musk It represents the drive to do things better, challenge the status quo, and redefine success. It’s not just about what you do—it’s about how you think and act. Musk It: the coin for those who don’t let anything stand in their way.
Musk It זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Musk Itההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקMUSKIT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Musk Itאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךMusk It לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Musk Itתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Musk It (MUSKIT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Musk It (MUSKIT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Musk It.
הבנת הטוקנומיקה של Musk It (MUSKIT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MUSKIT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Musk It (MUSKIT)
מחפש איך לקנותMusk It? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Musk Itב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.