Musk It סֵמֶל

Musk It מְחִיר(MUSKIT)

1 MUSKIT ל USDמחיר חי:

$0.0004943
+0.42%1D
USD
Musk It (MUSKIT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:47:25 (UTC+8)

Musk It (MUSKIT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0004886
24 שעות נמוך
$ 0.0005283
גבוה 24 שעות

$ 0.0004886
$ 0.0005283
$ 0.3322339056053262
$ 0.000457484409921712
+0.69%

+0.42%

-9.36%

-9.36%

Musk It (MUSKIT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0004943. במהלך 24 השעות האחרונות, MUSKIT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0004886 לבין שיא של $ 0.0005283, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MUSKITהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.3322339056053262, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000457484409921712.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MUSKIT השתנה ב +0.69% במהלך השעה האחרונה, +0.42% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.36% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Musk It (MUSKIT) מידע שוק

No.2395

$ 494.30K
$ 56.78K
$ 494.30K
1.00B
1,000,000,000
1,000,000,000
100.00%

SOL

שווי השוק הנוכחי של Musk It הוא $ 494.30K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 56.78K. ההיצע במחזור של MUSKIT הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 494.30K.

Musk It (MUSKIT) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Musk Itהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.000002067+0.42%
30 ימים$ -0.0001732-25.95%
60 ימים$ -0.0001338-21.31%
90 ימים$ -0.0004697-48.73%
Musk It שינוי מחיר היום

היום,MUSKIT רשם שינוי של $ +0.000002067 (+0.42%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Musk It שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0001732 (-25.95%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Musk It שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,MUSKIT ראה שינוי של $ -0.0001338 (-21.31%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Musk It שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0004697 (-48.73%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Musk It (MUSKIT)?

בדוק את Musk It עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהMusk It (MUSKIT)

Musk It is more than just a meme coin—it's a movement. A mindset that embodies taking bold action, breaking barriers, and achieving greatness. Inspired by the revolutionary spirit of innovation and efficiency, Musk It represents the drive to do things better, challenge the status quo, and redefine success. It’s not just about what you do—it’s about how you think and act. Musk It: the coin for those who don’t let anything stand in their way.

Musk It זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Musk Itההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקMUSKIT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Musk Itאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךMusk It לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Musk Itתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Musk It (MUSKIT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Musk It (MUSKIT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Musk It.

בדוק את Musk It תחזית המחיר עכשיו‏!

Musk It (MUSKIT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Musk It (MUSKIT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MUSKIT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Musk It (MUSKIT)

מחפש איך לקנותMusk It? התהליך פשוט וללא בעיות!

MUSKIT למטבעות מקומיים

1 Musk It(MUSKIT) ל VND
13.0075045
1 Musk It(MUSKIT) ל AUD
A$0.000756279
1 Musk It(MUSKIT) ל GBP
0.000365782
1 Musk It(MUSKIT) ל EUR
0.000420155
1 Musk It(MUSKIT) ל USD
$0.0004943
1 Musk It(MUSKIT) ל MYR
RM0.00207606
1 Musk It(MUSKIT) ל TRY
0.0202663
1 Musk It(MUSKIT) ל JPY
¥0.0726621
1 Musk It(MUSKIT) ל ARS
ARS$0.655565375
1 Musk It(MUSKIT) ל RUB
0.039959212
1 Musk It(MUSKIT) ל INR
0.043271022
1 Musk It(MUSKIT) ל IDR
Rp7.972579529
1 Musk It(MUSKIT) ל KRW
0.686523384
1 Musk It(MUSKIT) ל PHP
0.028002095
1 Musk It(MUSKIT) ל EGP
￡E.0.023983436
1 Musk It(MUSKIT) ל BRL
R$0.002679106
1 Musk It(MUSKIT) ל CAD
C$0.000682134
1 Musk It(MUSKIT) ל BDT
0.060136538
1 Musk It(MUSKIT) ל NGN
0.755809415
1 Musk It(MUSKIT) ל COP
$1.9772
1 Musk It(MUSKIT) ל ZAR
R.0.008679908
1 Musk It(MUSKIT) ל UAH
0.020488735
1 Musk It(MUSKIT) ל VES
Bs0.069202
1 Musk It(MUSKIT) ל CLP
$0.474528
1 Musk It(MUSKIT) ל PKR
Rs0.140143936
1 Musk It(MUSKIT) ל KZT
0.264470272
1 Musk It(MUSKIT) ל THB
฿0.016030149
1 Musk It(MUSKIT) ל TWD
NT$0.015066264
1 Musk It(MUSKIT) ל AED
د.إ0.001814081
1 Musk It(MUSKIT) ל CHF
Fr0.00039544
1 Musk It(MUSKIT) ל HKD
HK$0.003860483
1 Musk It(MUSKIT) ל AMD
֏0.189237812
1 Musk It(MUSKIT) ל MAD
.د.م0.0044487
1 Musk It(MUSKIT) ל MXN
$0.009198923
1 Musk It(MUSKIT) ל SAR
ريال0.001853625
1 Musk It(MUSKIT) ל PLN
0.001799252
1 Musk It(MUSKIT) ל RON
лв0.002130433
1 Musk It(MUSKIT) ל SEK
kr0.004705736
1 Musk It(MUSKIT) ל BGN
лв0.000825481
1 Musk It(MUSKIT) ל HUF
Ft0.167953254
1 Musk It(MUSKIT) ל CZK
0.010370414
1 Musk It(MUSKIT) ל KWD
د.ك0.0001507615
1 Musk It(MUSKIT) ל ILS
0.001665791
1 Musk It(MUSKIT) ל AOA
Kz0.450589051
1 Musk It(MUSKIT) ל BHD
.د.ب0.0001863511
1 Musk It(MUSKIT) ל BMD
$0.0004943
1 Musk It(MUSKIT) ל DKK
kr0.003148691
1 Musk It(MUSKIT) ל HNL
L0.012940774
1 Musk It(MUSKIT) ל MUR
0.022559852
1 Musk It(MUSKIT) ל NAD
$0.008665079
1 Musk It(MUSKIT) ל NOK
kr0.004982544
1 Musk It(MUSKIT) ל NZD
$0.00084031
1 Musk It(MUSKIT) ל PAB
B/.0.0004943
1 Musk It(MUSKIT) ל PGK
K0.002085946
1 Musk It(MUSKIT) ל QAR
ر.ق0.001794309
1 Musk It(MUSKIT) ל RSD
дин.0.049504145

Musk It מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Musk It, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרMusk It הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Musk It

כמה שווה Musk It (MUSKIT) היום?
החי MUSKITהמחיר ב USD הוא 0.0004943 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MUSKIT ל USD?
המחיר הנוכחי של MUSKIT ל USD הוא $ 0.0004943. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Musk It?
שווי השוק של MUSKIT הוא $ 494.30K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MUSKIT?
ההיצע במחזור של MUSKIT הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MUSKIT?
‏‏MUSKIT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.3322339056053262 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MUSKIT?
MUSKIT ‏‏רשם מחירATL של 0.000457484409921712 USD.
מהו נפח המסחר של MUSKIT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MUSKIT הוא $ 56.78K USD.
האם MUSKIT יעלה השנה?
MUSKIT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MUSKIT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Musk It (MUSKIT) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

MUSKIT-ל-USD מחשבון

סְכוּם

MUSKIT
MUSKIT
USD
USD

1 MUSKIT = 0.0004943 USD

מסחרMUSKIT

USDTMUSKIT
$0.0004943
+0.36%

