Metahorse Unity (MUNITY) מידע Metahorse Unity is a unique gaming experience that blends both the fee-to-play and play-to-earn models. With Metahorse Unity, you have the option to play casually with freee heroes or level up your gameplay by acquiring NFTs, allowing you to start earning and maxing your profits. אתר רשמי: https://www.metahorseunity.io/ מסמך לבן: https://metahorseunity.io/whitepaper סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0xe97f6dde78b11b58cb3e394f15ab592cb2acd290 קנה MUNITYעכשיו!

Metahorse Unity (MUNITY) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Metahorse Unity (MUNITY), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 189.50K $ 189.50K $ 189.50K שיא כל הזמנים: $ 0.283 $ 0.283 $ 0.283 שפל כל הזמנים: $ 0.000258516619217474 $ 0.000258516619217474 $ 0.000258516619217474 מחיר נוכחי: $ 0.000379 $ 0.000379 $ 0.000379 למידע נוסף על Metahorse Unity (MUNITY) מחיר

Metahorse Unity (MUNITY) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Metahorse Unity (MUNITY) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של MUNITY אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות MUNITYהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את MUNITYטוקניומיקה, חקרו אתMUNITYהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות MUNITY מעוניין להוסיף את Metahorse Unity (MUNITY) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת MUNITY, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות MUNITY ב-MEXC עכשיו!

Metahorse Unity (MUNITY) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של MUNITYעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה MUNITY עכשיו את היסטוריית המחירים!

MUNITY חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן MUNITY עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו MUNITY משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה MUNITYעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

