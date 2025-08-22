Metahorse Unity (MUNITY) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.000427. במהלך 24 השעות האחרונות, MUNITY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0004 לבין שיא של $ 0.000484, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MUNITYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.25338705464577477, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000258516619217474.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, MUNITY השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -7.57% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-22.23% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Metahorse Unity (MUNITY) מידע שוק
No.7723
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 14.38K
$ 14.38K$ 14.38K
$ 213.50K
$ 213.50K$ 213.50K
0.00
0.00 0.00
500,000,000
500,000,000 500,000,000
ETH
שווי השוק הנוכחי של Metahorse Unity הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 14.38K. ההיצע במחזור של MUNITY הוא 0.00, עם היצע כולל של 500000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 213.50K.
Metahorse Unity (MUNITY) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Metahorse Unityהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.00003497
-7.57%
30 ימים
$ -0.000345
-44.69%
60 ימים
$ -0.000391
-47.80%
90 ימים
$ -0.001264
-74.75%
Metahorse Unity שינוי מחיר היום
היום,MUNITY רשם שינוי של $ -0.00003497 (-7.57%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Metahorse Unity שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000345 (-44.69%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Metahorse Unity שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,MUNITY ראה שינוי של $ -0.000391 (-47.80%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Metahorse Unity שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.001264 (-74.75%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Metahorse Unity (MUNITY)?
Metahorse Unity is a unique gaming experience that blends both the fee-to-play and play-to-earn models. With Metahorse Unity, you have the option to play casually with freee heroes or level up your gameplay by acquiring NFTs, allowing you to start earning and maxing your profits.
Metahorse Unity זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Metahorse Unityההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקMUNITY את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Metahorse Unityאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךMetahorse Unity לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Metahorse Unityתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Metahorse Unity (MUNITY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Metahorse Unity (MUNITY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Metahorse Unity.
הבנת הטוקנומיקה של Metahorse Unity (MUNITY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MUNITY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Metahorse Unity (MUNITY)
מחפש איך לקנותMetahorse Unity? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Metahorse Unityב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.