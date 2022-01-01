Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Hero Blaze 3Kd (MUDOL2), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) מידע Hero Blaze: Three Kindoms is a BNB Chain based casual RPG mobile game integrated with P2E. Enjoy the story of the Three Kingdoms, Play casually through easy controls, enjoy fast growth and action-packed battles. אתר רשמי: https://mudol2.com/ מסמך לבן: https://docs.heroblaze3kd.io/ סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0x5e7f472B9481C80101b22D0bA4ef4253Aa61daBc קנה MUDOL2עכשיו!

Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Hero Blaze 3Kd (MUDOL2), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 14.40K $ 14.40K $ 14.40K ההיצע הכולל: $ 331.27M $ 331.27M $ 331.27M אספקה במחזור: $ 21.75M $ 21.75M $ 21.75M FDV (שווי מדולל מלא): $ 219.30K $ 219.30K $ 219.30K שיא כל הזמנים: $ 0.645 $ 0.645 $ 0.645 שפל כל הזמנים: $ 0.00090109309026035 $ 0.00090109309026035 $ 0.00090109309026035 מחיר נוכחי: $ 0.000662 $ 0.000662 $ 0.000662 למידע נוסף על Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) מחיר

Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של MUDOL2 אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות MUDOL2האסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את MUDOL2טוקניומיקה, חקרו אתMUDOL2המחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות MUDOL2 מעוניין להוסיף את Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת MUDOL2, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות MUDOL2 ב-MEXC עכשיו!

Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של MUDOL2עוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה MUDOL2 עכשיו את היסטוריית המחירים!

MUDOL2 חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן MUDOL2 עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו MUDOL2 משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה MUDOL2עכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

קנה קריפטו עם רק 1 USDT : הדרך הכי קלה שלך לקריפטו! קנה עכשיו!