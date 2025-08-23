עוד על MUDOL2

Hero Blaze 3Kd מְחִיר(MUDOL2)

1 MUDOL2 ל USDמחיר חי:

$0.000606
-3.04%1D
USD
Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:47:18 (UTC+8)

Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) מידע על מחיר (USD)

Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.000606. במהלך 24 השעות האחרונות, MUDOL2 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.000603 לבין שיא של $ 0.000641, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MUDOL2השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.4799203890002215, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00090109309026035.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MUDOL2 השתנה ב -0.50% במהלך השעה האחרונה, -3.04% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.76% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) מידע שוק

$ 13.18K
$ 65.31K
$ 200.75K
21.75M
331,266,162.48
BSC

שווי השוק הנוכחי של Hero Blaze 3Kd הוא $ 13.18K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 65.31K. ההיצע במחזור של MUDOL2 הוא 21.75M, עם היצע כולל של 331266162.48. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 200.75K.

Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Hero Blaze 3Kdהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000019-3.04%
30 ימים$ -0.000091-13.06%
60 ימים$ -0.001923-76.04%
90 ימים$ -0.002161-78.10%
Hero Blaze 3Kd שינוי מחיר היום

היום,MUDOL2 רשם שינוי של $ -0.000019 (-3.04%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Hero Blaze 3Kd שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000091 (-13.06%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Hero Blaze 3Kd שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,MUDOL2 ראה שינוי של $ -0.001923 (-76.04%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Hero Blaze 3Kd שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.002161 (-78.10%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Hero Blaze 3Kd (MUDOL2)?

בדוק את Hero Blaze 3Kd עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהHero Blaze 3Kd (MUDOL2)

Hero Blaze: Three Kindoms is a BNB Chain based casual RPG mobile game integrated with P2E. Enjoy the story of the Three Kingdoms, Play casually through easy controls, enjoy fast growth and action-packed battles.

Hero Blaze 3Kd זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Hero Blaze 3Kdההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקMUDOL2 את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Hero Blaze 3Kdאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךHero Blaze 3Kd לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Hero Blaze 3Kdתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Hero Blaze 3Kd.

בדוק את Hero Blaze 3Kd תחזית המחיר עכשיו‏!

Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MUDOL2 הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Hero Blaze 3Kd (MUDOL2)

מחפש איך לקנותHero Blaze 3Kd? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Hero Blaze 3Kdב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

MUDOL2 למטבעות מקומיים

Hero Blaze 3Kd מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Hero Blaze 3Kd, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרHero Blaze 3Kd הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Hero Blaze 3Kd

כמה שווה Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) היום?
החי MUDOL2המחיר ב USD הוא 0.000606 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MUDOL2 ל USD?
המחיר הנוכחי של MUDOL2 ל USD הוא $ 0.000606. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Hero Blaze 3Kd?
שווי השוק של MUDOL2 הוא $ 13.18K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MUDOL2?
ההיצע במחזור של MUDOL2 הוא 21.75M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MUDOL2?
‏‏MUDOL2 השיג מחיר שיא (ATH) של 0.4799203890002215 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MUDOL2?
MUDOL2 ‏‏רשם מחירATL של 0.00090109309026035 USD.
מהו נפח המסחר של MUDOL2?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MUDOL2 הוא $ 65.31K USD.
האם MUDOL2 יעלה השנה?
MUDOL2 ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MUDOL2 תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:47:18 (UTC+8)

