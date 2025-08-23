Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.000606. במהלך 24 השעות האחרונות, MUDOL2 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.000603 לבין שיא של $ 0.000641, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MUDOL2השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.4799203890002215, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00090109309026035.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, MUDOL2 השתנה ב -0.50% במהלך השעה האחרונה, -3.04% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.76% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) מידע שוק
No.2985
$ 13.18K
$ 13.18K$ 13.18K
$ 65.31K
$ 65.31K$ 65.31K
$ 200.75K
$ 200.75K$ 200.75K
21.75M
21.75M 21.75M
331,266,162.48
331,266,162.48 331,266,162.48
BSC
שווי השוק הנוכחי של Hero Blaze 3Kd הוא $ 13.18K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 65.31K. ההיצע במחזור של MUDOL2 הוא 21.75M, עם היצע כולל של 331266162.48. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 200.75K.
Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Hero Blaze 3Kdהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.000019
-3.04%
30 ימים
$ -0.000091
-13.06%
60 ימים
$ -0.001923
-76.04%
90 ימים
$ -0.002161
-78.10%
Hero Blaze 3Kd שינוי מחיר היום
היום,MUDOL2 רשם שינוי של $ -0.000019 (-3.04%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Hero Blaze 3Kd שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000091 (-13.06%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Hero Blaze 3Kd שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,MUDOL2 ראה שינוי של $ -0.001923 (-76.04%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Hero Blaze 3Kd שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.002161 (-78.10%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Hero Blaze 3Kd (MUDOL2)?
Hero Blaze: Three Kindoms is a BNB Chain based casual RPG mobile game integrated with P2E. Enjoy the story of the Three Kingdoms, Play casually through easy controls, enjoy fast growth and action-packed battles.
Hero Blaze 3Kd זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Hero Blaze 3Kdההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקMUDOL2 את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Hero Blaze 3Kdאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךHero Blaze 3Kd לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Hero Blaze 3Kdתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Hero Blaze 3Kd.
הבנת הטוקנומיקה של Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MUDOL2 הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Hero Blaze 3Kd (MUDOL2)
מחפש איך לקנותHero Blaze 3Kd? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Hero Blaze 3Kdב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.