MUBARAK (MUBARAK) ניתוח טכני היום דף MUBARAK הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של MUBARAK מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של MUBARAK למטה. הירשם

MUBARAK (MUBARAK) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.019642 -- +26.00% +79.62% +47.61%

MUBARAK אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של MUBARAK במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה קנייה חזקה מכור 0 נייטרלי 4 קנה 22 ממוצעים נעים : קנייה חזקה מכור 0 נייטרלי 0 קנה 14 אינדיקטורים טכניים : קנייה חזקה מכור 0 נייטרלי 4 קנה 8 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.01964 0.01963 R2 0.01963 0.01963 R1 0.01963 0.01963 PP 0.01962 0.01962 S1 0.01962 0.01962 S2 0.01961 0.01962 S3 0.01961 0.01961

MUBARAK אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.55M $6.56 M $7.11 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים -0.01M קניות פעילות ל-3 ימים $2.35 M מכירות פעילות ל-3 ימים $2.36 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.00M קניות פעילות ל-7 ימים $2.93 M מכירות פעילות ל-7 ימים $2.93 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. MUBARAK זרימת הון זרימת נטו פנימה MUBARAKUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$0.07 M 0.02 2026-08-20 -$0.74 M 0.02 2026-08-19 $0.33 M 0.02 2026-08-18 -$0.05 M 0.02 2026-08-17 -$0.01 M 0.02 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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