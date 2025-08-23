Meta Plus Token (MTS) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.001433. במהלך 24 השעות האחרונות, MTS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.001432 לבין שיא של $ 0.001474, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MTSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.05191934272977813, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.001300992190346671.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, MTS השתנה ב -0.70% במהלך השעה האחרונה, -1.84% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.22% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Meta Plus Token (MTS) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של Meta Plus Token הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 27.98K. ההיצע במחזור של MTS הוא 0.00, עם היצע כולל של 250000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 358.25K.
Meta Plus Token (MTS) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Meta Plus Tokenהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.00002699
-1.84%
30 ימים
$ -0.000191
-11.77%
60 ימים
$ -0.000544
-27.52%
90 ימים
$ -0.000513
-26.37%
Meta Plus Token שינוי מחיר היום
היום,MTS רשם שינוי של $ -0.00002699 (-1.84%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Meta Plus Token שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000191 (-11.77%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Meta Plus Token שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,MTS ראה שינוי של $ -0.000544 (-27.52%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Meta Plus Token שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.000513 (-26.37%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Meta Plus Token (MTS)?
Meta Plus Token (MTS) is based on the connection between cryptocurrencies, real estate investments, and various real-world applications, aiming to become a global payment method. Its assets are specifically backed by real estate holdings owned by the company.
Meta Plus Token זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Meta Plus Tokenההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקMTS את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Meta Plus Tokenאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךMeta Plus Token לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Meta Plus Tokenתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Meta Plus Token (MTS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Meta Plus Token (MTS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Meta Plus Token.
הבנת הטוקנומיקה של Meta Plus Token (MTS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MTS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Meta Plus Token (MTS)
מחפש איך לקנותMeta Plus Token? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Meta Plus Tokenב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.