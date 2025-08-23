עוד על MTS

Meta Plus Token סֵמֶל

Meta Plus Token מְחִיר(MTS)

1 MTS ל USDמחיר חי:

Meta Plus Token (MTS) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:47:03 (UTC+8)

Meta Plus Token (MTS) מידע על מחיר (USD)

Meta Plus Token (MTS) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.001433. במהלך 24 השעות האחרונות, MTS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.001432 לבין שיא של $ 0.001474, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MTSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.05191934272977813, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.001300992190346671.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MTS השתנה ב -0.70% במהלך השעה האחרונה, -1.84% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.22% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Meta Plus Token (MTS) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Meta Plus Token הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 27.98K. ההיצע במחזור של MTS הוא 0.00, עם היצע כולל של 250000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 358.25K.

Meta Plus Token (MTS) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Meta Plus Tokenהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00002699-1.84%
30 ימים$ -0.000191-11.77%
60 ימים$ -0.000544-27.52%
90 ימים$ -0.000513-26.37%
Meta Plus Token שינוי מחיר היום

היום,MTS רשם שינוי של $ -0.00002699 (-1.84%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Meta Plus Token שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000191 (-11.77%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Meta Plus Token שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,MTS ראה שינוי של $ -0.000544 (-27.52%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Meta Plus Token שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.000513 (-26.37%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Meta Plus Token (MTS)?

בדוק את Meta Plus Token עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהMeta Plus Token (MTS)

Meta Plus Token (MTS) is based on the connection between cryptocurrencies, real estate investments, and various real-world applications, aiming to become a global payment method. Its assets are specifically backed by real estate holdings owned by the company.

Meta Plus Token זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Meta Plus Tokenההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקMTS את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Meta Plus Tokenאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךMeta Plus Token לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Meta Plus Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Meta Plus Token (MTS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Meta Plus Token (MTS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Meta Plus Token.

בדוק את Meta Plus Token תחזית המחיר עכשיו‏!

Meta Plus Token (MTS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Meta Plus Token (MTS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MTS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Meta Plus Token (MTS)

מחפש איך לקנותMeta Plus Token? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Meta Plus Tokenב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

MTS למטבעות מקומיים

Meta Plus Token מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Meta Plus Token, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרMeta Plus Token הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Meta Plus Token

כמה שווה Meta Plus Token (MTS) היום?
החי MTSהמחיר ב USD הוא 0.001433 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MTS ל USD?
המחיר הנוכחי של MTS ל USD הוא $ 0.001433. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Meta Plus Token?
שווי השוק של MTS הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MTS?
ההיצע במחזור של MTS הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MTS?
‏‏MTS השיג מחיר שיא (ATH) של 0.05191934272977813 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MTS?
MTS ‏‏רשם מחירATL של 0.001300992190346671 USD.
מהו נפח המסחר של MTS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MTS הוא $ 27.98K USD.
האם MTS יעלה השנה?
MTS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MTS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:47:03 (UTC+8)

Meta Plus Token (MTS) עדכונים חשובים מהתעשייה

חדשות חמות

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

