$0.005989
$0.005989$0.005989
-0.46%1D
CoinMusme (MSM) טבלת מחירים חיה
CoinMusme (MSM) מידע על מחיר (USD)

$ 0.00592
$ 0.00592$ 0.00592
$ 0.006316
$ 0.006316$ 0.006316
$ 0.00592
$ 0.00592$ 0.00592

$ 0.006316
$ 0.006316$ 0.006316

$ 0.06525078756599896
$ 0.06525078756599896$ 0.06525078756599896

$ 0.001452082920178573
$ 0.001452082920178573$ 0.001452082920178573

+1.06%

-0.45%

-9.18%

-9.18%

CoinMusme (MSM) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.005989. במהלך 24 השעות האחרונות, MSM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00592 לבין שיא של $ 0.006316, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MSMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.06525078756599896, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.001452082920178573.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MSM השתנה ב +1.06% במהלך השעה האחרונה, -0.45% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.18% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

CoinMusme (MSM) מידע שוק

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 42.77K
$ 42.77K$ 42.77K

$ 29.95M
$ 29.95M$ 29.95M

0.00
0.00 0.00

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

שווי השוק הנוכחי של CoinMusme הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 42.77K. ההיצע במחזור של MSM הוא 0.00, עם היצע כולל של 5000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 29.95M.

CoinMusme (MSM) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של CoinMusmeהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00002768-0.45%
30 ימים$ +0.004491+299.79%
60 ימים$ +0.003095+106.94%
90 ימים$ +0.001578+35.77%
CoinMusme שינוי מחיר היום

היום,MSM רשם שינוי של $ -0.00002768 (-0.45%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

CoinMusme שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.004491 (+299.79%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

CoinMusme שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,MSM ראה שינוי של $ +0.003095 (+106.94%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

CoinMusme שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.001578 (+35.77%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של CoinMusme (MSM)?

בדוק את CoinMusme עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהCoinMusme (MSM)

Musme Coin forms the foundation of CoinMusme - a name that translates to 'Coin Girls' or 'CoinWaifu' in English. This anime-inspired blockchain game, emerging from Japan, puts a unique spin on cryptocurrency characters. CoinMusme brings popular tokens like Ethereum, Dogecoin, and Matic to life as interactive idol characters, aiming to breathe fresh excitement into the Play to Earn gaming experience.

CoinMusme זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול CoinMusmeההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

CoinMusmeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה CoinMusme (MSM) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות CoinMusme (MSM) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור CoinMusme.

בדוק את CoinMusme תחזית המחיר עכשיו‏!

CoinMusme (MSM) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של CoinMusme (MSM) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MSM הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות CoinMusme (MSM)

מחפש איך לקנותCoinMusme? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש CoinMusmeב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

MSM למטבעות מקומיים

1 CoinMusme(MSM) ל VND
157.600535
1 CoinMusme(MSM) ל AUD
A$0.00916317
1 CoinMusme(MSM) ל GBP
0.00443186
1 CoinMusme(MSM) ל EUR
0.00509065
1 CoinMusme(MSM) ל USD
$0.005989
1 CoinMusme(MSM) ל MYR
RM0.0251538
1 CoinMusme(MSM) ל TRY
0.245549
1 CoinMusme(MSM) ל JPY
¥0.880383
1 CoinMusme(MSM) ל ARS
ARS$7.94291125
1 CoinMusme(MSM) ל RUB
0.48415076
1 CoinMusme(MSM) ל INR
0.52427706
1 CoinMusme(MSM) ל IDR
Rp96.59676067
1 CoinMusme(MSM) ל KRW
8.31800232
1 CoinMusme(MSM) ל PHP
0.33927685
1 CoinMusme(MSM) ל EGP
￡E.0.29058628
1 CoinMusme(MSM) ל BRL
R$0.03246038
1 CoinMusme(MSM) ל CAD
C$0.00826482
1 CoinMusme(MSM) ל BDT
0.72862174
1 CoinMusme(MSM) ל NGN
9.15748045
1 CoinMusme(MSM) ל COP
$23.956
1 CoinMusme(MSM) ל ZAR
R.0.10516684
1 CoinMusme(MSM) ל UAH
0.24824405
1 CoinMusme(MSM) ל VES
Bs0.83846
1 CoinMusme(MSM) ל CLP
$5.74944
1 CoinMusme(MSM) ל PKR
Rs1.69800128
1 CoinMusme(MSM) ל KZT
3.20435456
1 CoinMusme(MSM) ל THB
฿0.19422327
1 CoinMusme(MSM) ל TWD
NT$0.18254472
1 CoinMusme(MSM) ל AED
د.إ0.02197963
1 CoinMusme(MSM) ל CHF
Fr0.0047912
1 CoinMusme(MSM) ל HKD
HK$0.04677409
1 CoinMusme(MSM) ל AMD
֏2.29282876
1 CoinMusme(MSM) ל MAD
.د.م0.053901
1 CoinMusme(MSM) ל MXN
$0.11145529
1 CoinMusme(MSM) ל SAR
ريال0.02245875
1 CoinMusme(MSM) ל PLN
0.02179996
1 CoinMusme(MSM) ל RON
лв0.02581259
1 CoinMusme(MSM) ל SEK
kr0.05701528
1 CoinMusme(MSM) ל BGN
лв0.01000163
1 CoinMusme(MSM) ל HUF
Ft2.03494242
1 CoinMusme(MSM) ל CZK
0.12564922
1 CoinMusme(MSM) ל KWD
د.ك0.001826645
1 CoinMusme(MSM) ל ILS
0.02018293
1 CoinMusme(MSM) ל AOA
Kz5.45939273
1 CoinMusme(MSM) ל BHD
.د.ب0.002257853
1 CoinMusme(MSM) ל BMD
$0.005989
1 CoinMusme(MSM) ל DKK
kr0.03814993
1 CoinMusme(MSM) ל HNL
L0.15679202
1 CoinMusme(MSM) ל MUR
0.27333796
1 CoinMusme(MSM) ל NAD
$0.10498717
1 CoinMusme(MSM) ל NOK
kr0.06036912
1 CoinMusme(MSM) ל NZD
$0.0101813
1 CoinMusme(MSM) ל PAB
B/.0.005989
1 CoinMusme(MSM) ל PGK
K0.02527358
1 CoinMusme(MSM) ל QAR
ر.ق0.02174007
1 CoinMusme(MSM) ל RSD
дин.0.59979835

למובן מעמיק יותר של CoinMusme, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על CoinMusme

כמה שווה CoinMusme (MSM) היום?
החי MSMהמחיר ב USD הוא 0.005989 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MSM ל USD?
המחיר הנוכחי של MSM ל USD הוא $ 0.005989. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של CoinMusme?
שווי השוק של MSM הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MSM?
ההיצע במחזור של MSM הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MSM?
‏‏MSM השיג מחיר שיא (ATH) של 0.06525078756599896 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MSM?
MSM ‏‏רשם מחירATL של 0.001452082920178573 USD.
מהו נפח המסחר של MSM?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MSM הוא $ 42.77K USD.
האם MSM יעלה השנה?
MSM ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MSM תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
