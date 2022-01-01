MrMint (MRMINT) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי MrMint (MRMINT), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

MrMint (MRMINT) מידע Mr Mint believes in instrumenting and prospecting the world of Web 3.0 so that we can prosper in this Digital Universe. In this Web 3.0 era, Mr Mint is leading the charge, guiding the people towards a decentralized future where possibilities are truly limitless. אתר רשמי: https://mrmint.io/ מסמך לבן: https://mrmint.io/images/WhitepaperUpdated.pdf סייר בלוקים: https://bscscan.com/address/0x3e81aa8d6813ec9d7e6ddb4e523fb1601a0e86f3 קנה MRMINTעכשיו!

MrMint (MRMINT) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור MrMint (MRMINT), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 60.38M $ 60.38M $ 60.38M שיא כל הזמנים: $ 0.6345 $ 0.6345 $ 0.6345 שפל כל הזמנים: $ 0.000000000000000004 $ 0.000000000000000004 $ 0.000000000000000004 מחיר נוכחי: $ 0.06038 $ 0.06038 $ 0.06038 למידע נוסף על MrMint (MRMINT) מחיר

MrMint (MRMINT) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של MrMint (MRMINT) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של MRMINT אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות MRMINTהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את MRMINTטוקניומיקה, חקרו אתMRMINTהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

MrMint (MRMINT) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של MRMINTעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה MRMINT עכשיו את היסטוריית המחירים!

MRMINT חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן MRMINT עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו MRMINT משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה MRMINTעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

