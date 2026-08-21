Movement (MOVE) ניתוח טכני היום דף Movement הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של MOVE מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Movement למטה. הירשם

Movement (MOVE) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.006574 -- +6.27% -38.74% -59.12%

Movement אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Movement במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה נייטרלי מכור 9 נייטרלי 8 קנה 9 ממוצעים נעים : מכור מכור 8 נייטרלי 2 קנה 4 אינדיקטורים טכניים : נייטרלי מכור 1 נייטרלי 6 קנה 5 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.006574 0.006573 R2 0.006573 0.006572 R1 0.006572 0.006572 PP 0.006571 0.006571 S1 0.00657 0.00657 S2 0.006569 0.00657 S3 0.006568 0.006569

Movement אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.47M $2.64 M $3.11 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים -0.01M קניות פעילות ל-3 ימים $0.16 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.17 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.02M קניות פעילות ל-7 ימים $0.72 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.70 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Movement זרימת הון זרימת נטו פנימה MOVEUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.00 M 0.01 2026-08-20 -$0.03 M 0.01 2026-08-19 -$0.06 M 0.01 2026-08-18 -$0.11 M 0.01 2026-08-17 -$0.04 M 0.01 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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