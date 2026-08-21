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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Movement, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Movement, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Movement (MOVE) ניתוח טכני היום

Movement (MOVE) ניתוח טכני היום

דף Movement הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של MOVE מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Movement למטה.

Movement (MOVE) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.006574--+6.27%-38.74%-59.12%
למידע נוסף על Movement מחיר

Movement אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Movement במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
נייטרלי
מכור 9
נייטרלי 8
קנה 9
ממוצעים נעים:מכורמכור 8נייטרלי 2קנה 4
אינדיקטורים טכניים:נייטרלימכור 1נייטרלי 6קנה 5
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.006574
0.006573
R2
0.006573
0.006572
R1
0.006572
0.006572
PP
0.006571
0.006571
S1
0.00657
0.00657
S2
0.006569
0.00657
S3
0.006568
0.006569

Movement אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.47M
$2.64 M
$3.11 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-0.01M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.16 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.17 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.02M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.72 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.70 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Movement זרימת הון

זרימת נטו פנימהMOVEUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.00 M0.01
2026-08-20-$0.03 M0.01
2026-08-19-$0.06 M0.01
2026-08-18-$0.11 M0.01
2026-08-17-$0.04 M0.01

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Movement

סחור ב Movement (MOVE) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Movement מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTMOVE
$0.006574
$0.006574$0.006574
+3.64%
9.07M (USDT)
/USDCMOVE
$0.006559
$0.006559$0.006559
+2.91%
8.44M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

MOVE-ל-USD מחשבון

סְכוּם

MOVE
MOVE
USD
USD

1 MOVE = 0.006574 USD

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