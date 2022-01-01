Morra Games (MORRA) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Morra Games (MORRA), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Morra Games (MORRA) מידע $MORRA is the native token of the Morra Games platform, designed to serve as the foundational currency for all interactions within the ecosystem. It facilitates governance, incentivizes player engagement, and fuels in-game economies, all while giving token holders direct participation in shaping the future of the platform. This decentralized approach makes $MORRA a key component of the growing trend toward community-controlled gaming and DAO (Decentralized Autonomous Organization) culture. אתר רשמי: https://morragames.com מסמך לבן: https://docs.morragames.com סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0xd9ADfB67381D392C6e9671F64cDD9014BFcD74F2 קנה MORRAעכשיו!

Morra Games (MORRA) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Morra Games (MORRA), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 748.09K $ 748.09K $ 748.09K ההיצע הכולל: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M אספקה במחזור: $ 409.24M $ 409.24M $ 409.24M FDV (שווי מדולל מלא): $ 914.00K $ 914.00K $ 914.00K שיא כל הזמנים: $ 0.039 $ 0.039 $ 0.039 שפל כל הזמנים: $ 0.000178049391179794 $ 0.000178049391179794 $ 0.000178049391179794 מחיר נוכחי: $ 0.001828 $ 0.001828 $ 0.001828 למידע נוסף על Morra Games (MORRA) מחיר

Morra Games (MORRA) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Morra Games (MORRA) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של MORRA אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות MORRAהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את MORRAטוקניומיקה, חקרו אתMORRAהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות MORRA מעוניין להוסיף את Morra Games (MORRA) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת MORRA, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות MORRA ב-MEXC עכשיו!

Morra Games (MORRA) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של MORRAעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה MORRA עכשיו את היסטוריית המחירים!

MORRA חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן MORRA עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו MORRA משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה MORRAעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

