Morra Games (MORRA) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.001833. במהלך 24 השעות האחרונות, MORRA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.001748 לבין שיא של $ 0.002226, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MORRAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03978371917878591, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000178049391179794.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, MORRA השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -7.64% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+7.95% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Morra Games (MORRA) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של Morra Games הוא $ 750.13K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 39.77K. ההיצע במחזור של MORRA הוא 409.24M, עם היצע כולל של 500000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 916.50K.
Morra Games (MORRA) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Morra Gamesהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.00015184
-7.64%
30 ימים
$ +0.000133
+7.82%
60 ימים
$ +0.000533
+41.00%
90 ימים
$ +0.000233
+14.56%
Morra Games שינוי מחיר היום
היום,MORRA רשם שינוי של $ -0.00015184 (-7.64%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Morra Games שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.000133 (+7.82%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Morra Games שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,MORRA ראה שינוי של $ +0.000533 (+41.00%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Morra Games שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.000233 (+14.56%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Morra Games (MORRA)?
$MORRA is the native token of the Morra Games platform, designed to serve as the foundational currency for all interactions within the ecosystem. It facilitates governance, incentivizes player engagement, and fuels in-game economies, all while giving token holders direct participation in shaping the future of the platform. This decentralized approach makes $MORRA a key component of the growing trend toward community-controlled gaming and DAO (Decentralized Autonomous Organization) culture.
Morra Gamesתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Morra Games (MORRA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Morra Games (MORRA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Morra Games.
הבנת הטוקנומיקה של Morra Games (MORRA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MORRA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Morra Games (MORRA)
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.