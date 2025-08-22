עוד על MORRA

MORRA מידע על מחיר

MORRA מסמך לבן

MORRA אתר רשמי

MORRA טוקניומיקה

MORRA תחזית מחיר

MORRA היסטוריה

MORRA מדריך קנייה

MORRAממיר מטבעות לפיאט

MORRA ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Morra Games סֵמֶל

Morra Games מְחִיר(MORRA)

1 MORRA ל USDמחיר חי:

$0.001833
$0.001833$0.001833
-7.65%1D
USD
Morra Games (MORRA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:10:21 (UTC+8)

Morra Games (MORRA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.001748
$ 0.001748$ 0.001748
24 שעות נמוך
$ 0.002226
$ 0.002226$ 0.002226
גבוה 24 שעות

$ 0.001748
$ 0.001748$ 0.001748

$ 0.002226
$ 0.002226$ 0.002226

$ 0.03978371917878591
$ 0.03978371917878591$ 0.03978371917878591

$ 0.000178049391179794
$ 0.000178049391179794$ 0.000178049391179794

0.00%

-7.64%

+7.95%

+7.95%

Morra Games (MORRA) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.001833. במהלך 24 השעות האחרונות, MORRA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.001748 לבין שיא של $ 0.002226, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MORRAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03978371917878591, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000178049391179794.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MORRA השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -7.64% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+7.95% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Morra Games (MORRA) מידע שוק

No.2227

$ 750.13K
$ 750.13K$ 750.13K

$ 39.77K
$ 39.77K$ 39.77K

$ 916.50K
$ 916.50K$ 916.50K

409.24M
409.24M 409.24M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

500,000,000
500,000,000 500,000,000

81.84%

ETH

שווי השוק הנוכחי של Morra Games הוא $ 750.13K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 39.77K. ההיצע במחזור של MORRA הוא 409.24M, עם היצע כולל של 500000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 916.50K.

Morra Games (MORRA) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Morra Gamesהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00015184-7.64%
30 ימים$ +0.000133+7.82%
60 ימים$ +0.000533+41.00%
90 ימים$ +0.000233+14.56%
Morra Games שינוי מחיר היום

היום,MORRA רשם שינוי של $ -0.00015184 (-7.64%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Morra Games שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.000133 (+7.82%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Morra Games שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,MORRA ראה שינוי של $ +0.000533 (+41.00%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Morra Games שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.000233 (+14.56%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Morra Games (MORRA)?

בדוק את Morra Games עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהMorra Games (MORRA)

$MORRA is the native token of the Morra Games platform, designed to serve as the foundational currency for all interactions within the ecosystem. It facilitates governance, incentivizes player engagement, and fuels in-game economies, all while giving token holders direct participation in shaping the future of the platform. This decentralized approach makes $MORRA a key component of the growing trend toward community-controlled gaming and DAO (Decentralized Autonomous Organization) culture.

Morra Games זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Morra Gamesההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקMORRA את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Morra Gamesאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךMorra Games לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Morra Gamesתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Morra Games (MORRA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Morra Games (MORRA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Morra Games.

בדוק את Morra Games תחזית המחיר עכשיו‏!

Morra Games (MORRA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Morra Games (MORRA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MORRA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Morra Games (MORRA)

מחפש איך לקנותMorra Games? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Morra Gamesב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

MORRA למטבעות מקומיים

1 Morra Games(MORRA) ל VND
48.235395
1 Morra Games(MORRA) ל AUD
A$0.00282282
1 Morra Games(MORRA) ל GBP
0.00135642
1 Morra Games(MORRA) ל EUR
0.00155805
1 Morra Games(MORRA) ל USD
$0.001833
1 Morra Games(MORRA) ל MYR
RM0.0076986
1 Morra Games(MORRA) ל TRY
0.07513467
1 Morra Games(MORRA) ל JPY
¥0.269451
1 Morra Games(MORRA) ל ARS
ARS$2.421393
1 Morra Games(MORRA) ל RUB
0.14772147
1 Morra Games(MORRA) ל INR
0.16051581
1 Morra Games(MORRA) ל IDR
Rp29.56451199
1 Morra Games(MORRA) ל KRW
2.54581704
1 Morra Games(MORRA) ל PHP
0.10402275
1 Morra Games(MORRA) ל EGP
￡E.0.08893716
1 Morra Games(MORRA) ל BRL
R$0.00997152
1 Morra Games(MORRA) ל CAD
C$0.00252954
1 Morra Games(MORRA) ל BDT
0.22094982
1 Morra Games(MORRA) ל NGN
2.79845943
1 Morra Games(MORRA) ל COP
$7.332
1 Morra Games(MORRA) ל ZAR
R.0.03215082
1 Morra Games(MORRA) ל UAH
0.07507968
1 Morra Games(MORRA) ל VES
Bs0.25662
1 Morra Games(MORRA) ל CLP
$1.757847
1 Morra Games(MORRA) ל PKR
Rs0.51545793
1 Morra Games(MORRA) ל KZT
0.97654908
1 Morra Games(MORRA) ל THB
฿0.05946252
1 Morra Games(MORRA) ל TWD
NT$0.05585151
1 Morra Games(MORRA) ל AED
د.إ0.00672711
1 Morra Games(MORRA) ל CHF
Fr0.0014664
1 Morra Games(MORRA) ל HKD
HK$0.01431573
1 Morra Games(MORRA) ל AMD
֏0.69404712
1 Morra Games(MORRA) ל MAD
.د.م0.01644201
1 Morra Games(MORRA) ל MXN
$0.03416712
1 Morra Games(MORRA) ל SAR
ريال0.00687375
1 Morra Games(MORRA) ל PLN
0.00667212
1 Morra Games(MORRA) ל RON
лв0.00791856
1 Morra Games(MORRA) ל SEK
kr0.01746849
1 Morra Games(MORRA) ל BGN
лв0.00306111
1 Morra Games(MORRA) ל HUF
Ft0.6230367
1 Morra Games(MORRA) ל CZK
0.03845634
1 Morra Games(MORRA) ל KWD
د.ك0.000559065
1 Morra Games(MORRA) ל ILS
0.00619554
1 Morra Games(MORRA) ל AOA
Kz1.67090781
1 Morra Games(MORRA) ל BHD
.د.ب0.000691041
1 Morra Games(MORRA) ל BMD
$0.001833
1 Morra Games(MORRA) ל DKK
kr0.01169454
1 Morra Games(MORRA) ל HNL
L0.04752969
1 Morra Games(MORRA) ל MUR
0.08365812
1 Morra Games(MORRA) ל NAD
$0.03204084
1 Morra Games(MORRA) ל NOK
kr0.01853163
1 Morra Games(MORRA) ל NZD
$0.0031161
1 Morra Games(MORRA) ל PAB
B/.0.001833
1 Morra Games(MORRA) ל PGK
K0.00766194
1 Morra Games(MORRA) ל QAR
ر.ق0.00661713
1 Morra Games(MORRA) ל RSD
дин.0.18368493

Morra Games מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Morra Games, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרMorra Games הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Morra Games

כמה שווה Morra Games (MORRA) היום?
החי MORRAהמחיר ב USD הוא 0.001833 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MORRA ל USD?
המחיר הנוכחי של MORRA ל USD הוא $ 0.001833. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Morra Games?
שווי השוק של MORRA הוא $ 750.13K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MORRA?
ההיצע במחזור של MORRA הוא 409.24M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MORRA?
‏‏MORRA השיג מחיר שיא (ATH) של 0.03978371917878591 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MORRA?
MORRA ‏‏רשם מחירATL של 0.000178049391179794 USD.
מהו נפח המסחר של MORRA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MORRA הוא $ 39.77K USD.
האם MORRA יעלה השנה?
MORRA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MORRA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:10:21 (UTC+8)

Morra Games (MORRA) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

MORRA-ל-USD מחשבון

סְכוּם

MORRA
MORRA
USD
USD

1 MORRA = 0.001833 USD

מסחרMORRA

USDTMORRA
$0.001833
$0.001833$0.001833
-7.64%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד