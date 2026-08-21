MORPHO (MORPHO) ניתוח טכני היום דף MORPHO הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של MORPHO מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של MORPHO למטה. הירשם

MORPHO (MORPHO) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $2.3153 -- +18.56% +12.87% +16.13%

MORPHO אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של MORPHO במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה נייטרלי מכור 12 נייטרלי 1 קנה 13 ממוצעים נעים : קנה מכור 4 נייטרלי 0 קנה 10 אינדיקטורים טכניים : מכור מכור 8 נייטרלי 1 קנה 3 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 2.3147 2.3143 R2 2.3143 2.3139 R1 2.3136 2.3136 PP 2.3132 2.3132 S1 2.3125 2.3128 S2 2.3121 2.3125 S3 2.3114 2.3121

MORPHO אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.01M $1.62 M $1.63 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.12M קניות פעילות ל-3 ימים $0.90 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.78 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.04M קניות פעילות ל-7 ימים $1.36 M מכירות פעילות ל-7 ימים $1.32 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. MORPHO זרימת הון זרימת נטו פנימה MORPHOUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.12 M 2.31 2026-08-20 $1.54 M 2.34 2026-08-19 $0.02 M 2.13 2026-08-18 -$0.22 M 2.19 2026-08-17 $0.08 M 2.12 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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