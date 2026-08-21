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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על MORPHO, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על MORPHO, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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MORPHO (MORPHO) ניתוח טכני היום

MORPHO (MORPHO) ניתוח טכני היום

דף MORPHO הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של MORPHO מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של MORPHO למטה.

MORPHO (MORPHO) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$2.3153--+18.56%+12.87%+16.13%
למידע נוסף על MORPHO מחיר

MORPHO אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של MORPHO במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
נייטרלי
מכור 12
נייטרלי 1
קנה 13
ממוצעים נעים:קנהמכור 4נייטרלי 0קנה 10
אינדיקטורים טכניים:מכורמכור 8נייטרלי 1קנה 3
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
2.3147
2.3143
R2
2.3143
2.3139
R1
2.3136
2.3136
PP
2.3132
2.3132
S1
2.3125
2.3128
S2
2.3121
2.3125
S3
2.3114
2.3121

MORPHO אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.01M
$1.62 M
$1.63 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.12M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.90 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.78 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.04M
קניות פעילות ל-7 ימים
$1.36 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$1.32 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

MORPHO זרימת הון

זרימת נטו פנימהMORPHOUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.12 M2.31
2026-08-20$1.54 M2.34
2026-08-19$0.02 M2.13
2026-08-18-$0.22 M2.19
2026-08-17$0.08 M2.12

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על MORPHO

סחור ב MORPHO (MORPHO) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב MORPHO מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTMORPHO
$2.3153
$2.3153$2.3153
-1.09%
61.27K (USDT)
/USDCMORPHO
$2.315
$2.315$2.315
-1.27%
24.99K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

MORPHO-ל-USD מחשבון

סְכוּם

MORPHO
MORPHO
USD
USD

1 MORPHO = 2.3153 USD

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