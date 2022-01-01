dotmoovs (MOOV) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי dotmoovs (MOOV), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

dotmoovs (MOOV) מידע dotmoovs is Gamifying sports in the ultimate Play2Earn platform powered by blockchain and a state-of-the-art AI system to analyze videos of players performing sports challenges. $MOOV is the native currency of Dotmoovs, which is used to pay setup fees and reward players. אתר רשמי: https://www.dotmoovs.com/ מסמך לבן: https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vRBthE-oWJ1jICKv2X9M2nx3r7Pn4kowYFF9bo_THbD-YVqJsNa6AhH6Ku_B-Et3FvML6uOLrs_k1hm/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.g2c968c1efc6_0_94 סייר בלוקים: https://solscan.io/token/3KDgfZkd3jZ8S2ZwynouuXAjUXGTgKcp1SM5kZ29z76Y קנה MOOVעכשיו!

dotmoovs (MOOV) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור dotmoovs (MOOV), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 700.84K ההיצע הכולל: $ 1.00B אספקה במחזור: $ 731.18M FDV (שווי מדולל מלא): $ 958.50K שיא כל הזמנים: $ 0.098709 שפל כל הזמנים: $ 0.00066401322455994 מחיר נוכחי: $ 0.0009585 למידע נוסף על dotmoovs (MOOV) מחיר

dotmoovs (MOOV) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של dotmoovs (MOOV) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של MOOV אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות MOOVהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את MOOVטוקניומיקה, חקרו אתMOOVהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות MOOV מעוניין להוסיף את dotmoovs (MOOV) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת MOOV, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות MOOV ב-MEXC עכשיו!

dotmoovs (MOOV) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של MOOVעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה MOOV עכשיו את היסטוריית המחירים!

MOOV חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן MOOV עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו MOOV משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה MOOVעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

