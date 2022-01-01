MoonEdge (MOONED) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי MoonEdge (MOONED), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

MoonEdge (MOONED) מידע MoonEdge accelerates Web3 adoption by launching and incubating prominent start-ups within high performing verticals: including Gaming, DeFi, AI, Scaling Solutions and ZK Technology. It offers creators and developers access to funding, community building, marketing, and a robust network of partnerships. This framework aims to ensure the successful launch of top-tier projects to not only the MoonEdge community, but also to a broader audience. אתר רשמי: https://moonedge.finance/ מסמך לבן: https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/moonedge-d596d.appspot.com/o/Litepaper_ME_2106.pdf?alt=media&token=3d5ba4d9-f2d1-4eff-8601-e955ed59c8d2 סייר בלוקים: https://polygonscan.com/address/0x7e4c577ca35913af564ee2a24d882a4946ec492b קנה MOONEDעכשיו!

MoonEdge (MOONED) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור MoonEdge (MOONED), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 360.00K $ 360.00K $ 360.00K שיא כל הזמנים: $ 0.00748 $ 0.00748 $ 0.00748 שפל כל הזמנים: $ 0.001785165800984194 $ 0.001785165800984194 $ 0.001785165800984194 מחיר נוכחי: $ 0.0018 $ 0.0018 $ 0.0018 למידע נוסף על MoonEdge (MOONED) מחיר

MoonEdge (MOONED) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של MoonEdge (MOONED) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של MOONED אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות MOONEDהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את MOONEDטוקניומיקה, חקרו אתMOONEDהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

