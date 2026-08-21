Moo Deng (MOODENG) ניתוח טכני היום דף Moo Deng הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של MOODENG מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Moo Deng למטה. הירשם

Moo Deng (MOODENG) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.0433 -- +20.44% +12.61% -13.66%

Moo Deng אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Moo Deng במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה קנייה חזקה מכור 3 נייטרלי 5 קנה 18 ממוצעים נעים : קנייה חזקה מכור 2 נייטרלי 0 קנה 12 אינדיקטורים טכניים : קנייה חזקה מכור 1 נייטרלי 5 קנה 6 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.04331 0.04328 R2 0.04328 0.04326 R1 0.04326 0.04325 PP 0.04323 0.04323 S1 0.04321 0.04321 S2 0.04318 0.0432 S3 0.04316 0.04318

Moo Deng אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.83M $14.65 M $15.48 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.01M קניות פעילות ל-3 ימים $0.26 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.26 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.01M קניות פעילות ל-7 ימים $0.36 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.35 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Moo Deng זרימת הון זרימת נטו פנימה MOODENGUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$0.27 M 0.04 2026-08-20 $0.28 M 0.04 2026-08-19 $0.05 M 0.04 2026-08-18 $0.01 M 0.04 2026-08-17 -$0.05 M 0.04 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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