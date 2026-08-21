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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Moo Deng, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Moo Deng, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Moo Deng (MOODENG) ניתוח טכני היום

Moo Deng (MOODENG) ניתוח טכני היום

דף Moo Deng הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של MOODENG מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Moo Deng למטה.

Moo Deng (MOODENG) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.0433--+20.44%+12.61%-13.66%
למידע נוסף על Moo Deng מחיר

Moo Deng אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Moo Deng במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנייה חזקה
מכור 3
נייטרלי 5
קנה 18
ממוצעים נעים:קנייה חזקהמכור 2נייטרלי 0קנה 12
אינדיקטורים טכניים:קנייה חזקהמכור 1נייטרלי 5קנה 6
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.04331
0.04328
R2
0.04328
0.04326
R1
0.04326
0.04325
PP
0.04323
0.04323
S1
0.04321
0.04321
S2
0.04318
0.0432
S3
0.04316
0.04318

Moo Deng אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.83M
$14.65 M
$15.48 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.01M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.26 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.26 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.01M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.36 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.35 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Moo Deng זרימת הון

זרימת נטו פנימהMOODENGUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.27 M0.04
2026-08-20$0.28 M0.04
2026-08-19$0.05 M0.04
2026-08-18$0.01 M0.04
2026-08-17-$0.05 M0.04

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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סחור ב Moo Deng (MOODENG) בשווקים של MEXC

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זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTMOODENG
$0.04331
$0.04331$0.04331
+2.43%
6.19M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

MOODENG-ל-USD מחשבון

סְכוּם

MOODENG
MOODENG
USD
USD

1 MOODENG = 0.0433 USD

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