MMOSH Pit Protocol (MMOSH) מידע MMOSH (Massively Multiplayer On-chain Shared Hallucination) is a decentralized, permissionless and composable virtual world available through various access devices and software platforms. Our protocol combines the best of SocialFi, GameFi, DeFi and AI into a cohesive ecosystem that unleashes creators and builders to launch and scale mindbending on-chain apps. אתר רשמי: https://www.mmosh.ai/ מסמך לבן: https://www.mmosh.ai/the_night_paper סייר בלוקים: https://solscan.io/token/FwfrwnNVLGyS8ucVjWvyoRdFDpTY8w6ACMAxJ4rqGUSS קנה MMOSHעכשיו!

MMOSH Pit Protocol (MMOSH) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור MMOSH Pit Protocol (MMOSH), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: -- -- -- ההיצע הכולל: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B אספקה במחזור: -- -- -- FDV (שווי מדולל מלא): $ 188.00K $ 188.00K $ 188.00K שיא כל הזמנים: $ 0.1 $ 0.1 $ 0.1 שפל כל הזמנים: -- -- -- מחיר נוכחי: $ 0.0000188 $ 0.0000188 $ 0.0000188 למידע נוסף על MMOSH Pit Protocol (MMOSH) מחיר

MMOSH Pit Protocol (MMOSH) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של MMOSH Pit Protocol (MMOSH) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של MMOSH אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות MMOSHהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את MMOSHטוקניומיקה, חקרו אתMMOSHהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות MMOSH מעוניין להוסיף את MMOSH Pit Protocol (MMOSH) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת MMOSH, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות MMOSH ב-MEXC עכשיו!

MMOSH Pit Protocol (MMOSH) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של MMOSHעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה MMOSH עכשיו את היסטוריית המחירים!

MMOSH חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן MMOSH עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו MMOSH משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה MMOSHעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

