MMOSH Pit Protocol (MMOSH) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0000192. במהלך 24 השעות האחרונות, MMOSH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0000191 לבין שיא של $ 0.0000193, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MMOSHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, MMOSH השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, +0.52% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+65.51% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
MMOSH Pit Protocol (MMOSH) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של MMOSH Pit Protocol הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 32.54. ההיצע במחזור של MMOSH הוא --, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 192.00K.
MMOSH Pit Protocol (MMOSH) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של MMOSH Pit Protocolהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ +0.000000099
+0.52%
30 ימים
$ +0.0000107
+125.88%
60 ימים
$ +0.0000098
+104.25%
90 ימים
$ -0.0001631
-89.47%
MMOSH Pit Protocol שינוי מחיר היום
היום,MMOSH רשם שינוי של $ +0.000000099 (+0.52%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
MMOSH Pit Protocol שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.0000107 (+125.88%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
MMOSH Pit Protocol שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,MMOSH ראה שינוי של $ +0.0000098 (+104.25%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
MMOSH Pit Protocol שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0001631 (-89.47%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של MMOSH Pit Protocol (MMOSH)?
MMOSH (Massively Multiplayer On-chain Shared Hallucination) is a decentralized, permissionless and composable virtual world available through various access devices and software platforms. Our protocol combines the best of SocialFi, GameFi, DeFi and AI into a cohesive ecosystem that unleashes creators and builders to launch and scale mindbending on-chain apps.
איך לקנות MMOSH Pit Protocol (MMOSH)
