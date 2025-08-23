עוד על MMOSH

MMOSH Pit Protocol מְחִיר(MMOSH)

$0.0000192
+0.52%1D
MMOSH Pit Protocol (MMOSH) טבלת מחירים חיה
MMOSH Pit Protocol (MMOSH) מידע על מחיר (USD)

$ 0.0000191
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

0.00%

+0.52%

+65.51%

+65.51%

MMOSH Pit Protocol (MMOSH) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0000192. במהלך 24 השעות האחרונות, MMOSH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0000191 לבין שיא של $ 0.0000193, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MMOSHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MMOSH השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, +0.52% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+65.51% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

MMOSH Pit Protocol (MMOSH) מידע שוק

$ 32.54
$ 192.00K
10,000,000,000
SOL

שווי השוק הנוכחי של MMOSH Pit Protocol הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 32.54. ההיצע במחזור של MMOSH הוא --, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 192.00K.

MMOSH Pit Protocol (MMOSH) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של MMOSH Pit Protocolהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.000000099+0.52%
30 ימים$ +0.0000107+125.88%
60 ימים$ +0.0000098+104.25%
90 ימים$ -0.0001631-89.47%
MMOSH Pit Protocol שינוי מחיר היום

היום,MMOSH רשם שינוי של $ +0.000000099 (+0.52%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

MMOSH Pit Protocol שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.0000107 (+125.88%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

MMOSH Pit Protocol שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,MMOSH ראה שינוי של $ +0.0000098 (+104.25%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

MMOSH Pit Protocol שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0001631 (-89.47%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של MMOSH Pit Protocol (MMOSH)?

מה זהMMOSH Pit Protocol (MMOSH)

MMOSH (Massively Multiplayer On-chain Shared Hallucination) is a decentralized, permissionless and composable virtual world available through various access devices and software platforms. Our protocol combines the best of SocialFi, GameFi, DeFi and AI into a cohesive ecosystem that unleashes creators and builders to launch and scale mindbending on-chain apps.

MMOSH Pit Protocol זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול MMOSH Pit Protocolההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

MMOSH Pit Protocolתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה MMOSH Pit Protocol (MMOSH) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות MMOSH Pit Protocol (MMOSH) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור MMOSH Pit Protocol.

MMOSH Pit Protocol (MMOSH) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של MMOSH Pit Protocol (MMOSH) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MMOSH הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות MMOSH Pit Protocol (MMOSH)

מחפש איך לקנותMMOSH Pit Protocol? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש MMOSH Pit Protocolב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

MMOSH למטבעות מקומיים

1 MMOSH Pit Protocol(MMOSH) ל VND
0.505248
1 MMOSH Pit Protocol(MMOSH) ל AUD
A$0.000029376
1 MMOSH Pit Protocol(MMOSH) ל GBP
0.000014208
1 MMOSH Pit Protocol(MMOSH) ל EUR
0.00001632
1 MMOSH Pit Protocol(MMOSH) ל USD
$0.0000192
1 MMOSH Pit Protocol(MMOSH) ל MYR
RM0.00008064
1 MMOSH Pit Protocol(MMOSH) ל TRY
0.0007872
1 MMOSH Pit Protocol(MMOSH) ל JPY
¥0.0028224
1 MMOSH Pit Protocol(MMOSH) ל ARS
ARS$0.025464
1 MMOSH Pit Protocol(MMOSH) ל RUB
0.001552128
1 MMOSH Pit Protocol(MMOSH) ל INR
0.001680768
1 MMOSH Pit Protocol(MMOSH) ל IDR
Rp0.309677376
1 MMOSH Pit Protocol(MMOSH) ל KRW
0.026666496
1 MMOSH Pit Protocol(MMOSH) ל PHP
0.00108768
1 MMOSH Pit Protocol(MMOSH) ל EGP
￡E.0.000931584
1 MMOSH Pit Protocol(MMOSH) ל BRL
R$0.000104064
1 MMOSH Pit Protocol(MMOSH) ל CAD
C$0.000026496
1 MMOSH Pit Protocol(MMOSH) ל BDT
0.002335872
1 MMOSH Pit Protocol(MMOSH) ל NGN
0.02935776
1 MMOSH Pit Protocol(MMOSH) ל COP
$0.0768
1 MMOSH Pit Protocol(MMOSH) ל ZAR
R.0.000337152
1 MMOSH Pit Protocol(MMOSH) ל UAH
0.00079584
1 MMOSH Pit Protocol(MMOSH) ל VES
Bs0.002688
1 MMOSH Pit Protocol(MMOSH) ל CLP
$0.018432
1 MMOSH Pit Protocol(MMOSH) ל PKR
Rs0.005443584
1 MMOSH Pit Protocol(MMOSH) ל KZT
0.010272768
1 MMOSH Pit Protocol(MMOSH) ל THB
฿0.000622656
1 MMOSH Pit Protocol(MMOSH) ל TWD
NT$0.000585216
1 MMOSH Pit Protocol(MMOSH) ל AED
د.إ0.000070464
1 MMOSH Pit Protocol(MMOSH) ל CHF
Fr0.00001536
1 MMOSH Pit Protocol(MMOSH) ל HKD
HK$0.000149952
1 MMOSH Pit Protocol(MMOSH) ל AMD
֏0.007350528
1 MMOSH Pit Protocol(MMOSH) ל MAD
.د.م0.0001728
1 MMOSH Pit Protocol(MMOSH) ל MXN
$0.000357312
1 MMOSH Pit Protocol(MMOSH) ל SAR
ريال0.000072
1 MMOSH Pit Protocol(MMOSH) ל PLN
0.000069888
1 MMOSH Pit Protocol(MMOSH) ל RON
лв0.000082752
1 MMOSH Pit Protocol(MMOSH) ל SEK
kr0.000182784
1 MMOSH Pit Protocol(MMOSH) ל BGN
лв0.000032064
1 MMOSH Pit Protocol(MMOSH) ל HUF
Ft0.006523776
1 MMOSH Pit Protocol(MMOSH) ל CZK
0.000402816
1 MMOSH Pit Protocol(MMOSH) ל KWD
د.ك0.000005856
1 MMOSH Pit Protocol(MMOSH) ל ILS
0.000064704
1 MMOSH Pit Protocol(MMOSH) ל AOA
Kz0.017502144
1 MMOSH Pit Protocol(MMOSH) ל BHD
.د.ب0.0000072384
1 MMOSH Pit Protocol(MMOSH) ל BMD
$0.0000192
1 MMOSH Pit Protocol(MMOSH) ל DKK
kr0.000122304
1 MMOSH Pit Protocol(MMOSH) ל HNL
L0.000502656
1 MMOSH Pit Protocol(MMOSH) ל MUR
0.000876288
1 MMOSH Pit Protocol(MMOSH) ל NAD
$0.000336576
1 MMOSH Pit Protocol(MMOSH) ל NOK
kr0.000193536
1 MMOSH Pit Protocol(MMOSH) ל NZD
$0.00003264
1 MMOSH Pit Protocol(MMOSH) ל PAB
B/.0.0000192
1 MMOSH Pit Protocol(MMOSH) ל PGK
K0.000081024
1 MMOSH Pit Protocol(MMOSH) ל QAR
ر.ق0.000069696
1 MMOSH Pit Protocol(MMOSH) ל RSD
дин.0.00192288

למובן מעמיק יותר של MMOSH Pit Protocol, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרMMOSH Pit Protocol הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על MMOSH Pit Protocol

כמה שווה MMOSH Pit Protocol (MMOSH) היום?
החי MMOSHהמחיר ב USD הוא 0.0000192 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MMOSH ל USD?
המחיר הנוכחי של MMOSH ל USD הוא $ 0.0000192. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של MMOSH Pit Protocol?
שווי השוק של MMOSH הוא -- USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MMOSH?
ההיצע במחזור של MMOSH הוא -- USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MMOSH?
‏‏MMOSH השיג מחיר שיא (ATH) של -- USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MMOSH?
MMOSH ‏‏רשם מחירATL של -- USD.
מהו נפח המסחר של MMOSH?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MMOSH הוא $ 32.54 USD.
האם MMOSH יעלה השנה?
MMOSH ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MMOSH תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
MMOSH Pit Protocol (MMOSH) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

