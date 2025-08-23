MemeDisco (MMD) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.000527. במהלך 24 השעות האחרונות, MMD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.000527 לבין שיא של $ 0.000527, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MMDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, MMD השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, 0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-23.63% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
MemeDisco (MMD) מידע שוק
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 5.27M
$ 5.27M$ 5.27M
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
BSC
שווי השוק הנוכחי של MemeDisco הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של MMD הוא --, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.27M.
MemeDisco (MMD) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של MemeDiscoהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ 0
0.00%
30 ימים
$ -0.000222
-29.64%
60 ימים
$ -0.000224
-29.83%
90 ימים
$ -0.000258
-32.87%
MemeDisco שינוי מחיר היום
היום,MMD רשם שינוי של $ 0 (0.00%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
MemeDisco שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000222 (-29.64%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
MemeDisco שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,MMD ראה שינוי של $ -0.000224 (-29.83%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
MemeDisco שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.000258 (-32.87%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של MemeDisco (MMD)?
MemeDisco offers a virtual dance hall where memes can showcase their charm, engage their communities, and compete for the top spot. Users pick their favorite memes and click dance move buttons to control their moves and formations. Each click counts as a vote for the chosen meme and fills their progress bar. Once the bar is full, users can open a blind box containing either MemeDisco tokens or exciting sponsored rewards.
MemeDisco זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול MemeDiscoההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקMMD את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים MemeDiscoאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךMemeDisco לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
MemeDiscoתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה MemeDisco (MMD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות MemeDisco (MMD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור MemeDisco.
הבנת הטוקנומיקה של MemeDisco (MMD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MMD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות MemeDisco (MMD)
מחפש איך לקנותMemeDisco? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש MemeDiscoב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
