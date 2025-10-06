MOMOFUN מחיר היום

מחיר MOMOFUN (MM) בזמן אמת היום הוא $ 0.001298, עם שינוי של 3.78% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MM ל USD הוא $ 0.001298 לכל MM.

MOMOFUN כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 10.12M, עם היצע במחזור של 7.80B MM. ב‑24 השעות האחרונות, MM סחר בין $ 0.001218 (נמוך) ל $ 0.001662 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, MM נע ב -1.82% בשעה האחרונה ו -30.14% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 60.00K.

MOMOFUN (MM) מידע שוק

שווי שוק $ 10.12M$ 10.12M $ 10.12M נפח (24 שעות) $ 60.00K$ 60.00K $ 60.00K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 38.94M$ 38.94M $ 38.94M אספקת מחזור 7.80B 7.80B 7.80B מקסימום היצע 30,000,000,000 30,000,000,000 30,000,000,000 אספקה כוללת 30,000,000,000 30,000,000,000 30,000,000,000 שיעור מחזור 26.00% בלוקצ'יין ציבורי BSC

