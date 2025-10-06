Madlads מחיר היום

מחיר Madlads (MLSTRAT) בזמן אמת היום הוא $ 0.0002785, עם שינוי של 7.03% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MLSTRAT ל USD הוא $ 0.0002785 לכל MLSTRAT.

Madlads כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- MLSTRAT. ב‑24 השעות האחרונות, MLSTRAT סחר בין $ 0.0002747 (נמוך) ל $ 0.0003024 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, MLSTRAT נע ב +1.12% בשעה האחרונה ו -7.20% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 54.39K.

Madlads (MLSTRAT) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 54.39K$ 54.39K $ 54.39K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת ---- -- בלוקצ'יין ציבורי SOL

שווי השוק הנוכחי של Madlads הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 54.39K. ההיצע במחזור של MLSTRAT הוא --, עם היצע כולל של --. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא --.