MiL.k מחיר היום

מחיר MiL.k (MLK) בזמן אמת היום הוא $ 0.08344, עם שינוי של 1.60% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MLK ל USD הוא $ 0.08344 לכל MLK.

MiL.k כרגע מדורג במקום #492 לפי שווי שוק של $ 42.60M, עם היצע במחזור של 510.61M MLK. ב‑24 השעות האחרונות, MLK סחר בין $ 0.08191 (נמוך) ל $ 0.08923 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 4.33902357, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.08231538020361434.

ביצועים לטווח קצר, MLK נע ב -0.02% בשעה האחרונה ו -10.92% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 54.35K.

MiL.k (MLK) מידע שוק

דירוג No.492 שווי שוק $ 42.60M נפח (24 שעות) $ 54.35K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 82.29M אספקת מחזור 510.61M מקסימום היצע 986,245,419 אספקה כוללת 986,245,419 שיעור מחזור 51.77% בלוקצ'יין ציבורי ARB

שווי השוק הנוכחי של MiL.k הוא $ 42.60M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 54.35K. ההיצע במחזור של MLK הוא 510.61M, עם היצע כולל של 986245419. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 82.29M.