Mintlayer (ML) ניתוח טכני היום דף Mintlayer הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של ML מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Mintlayer למטה. הירשם

Mintlayer (ML) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים -- -- -- -- --

Mintlayer זרימת הון זרימת נטו פנימה MLUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.