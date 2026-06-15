Mintlayer מחיר היום

מחיר Mintlayer (ML) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.00681, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ML ל ILS הוא ₪ 0.00681 לכל ML.

Mintlayer כרגע מדורג במקום #2240 לפי שווי שוק של ₪ 437.19K, עם היצע במחזור של 64.20M ML. ב‑24 השעות האחרונות, ML סחר בין ₪ 0.00671 (נמוך) ל ₪ 0.00694 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על ₪ 2.849395018435280928, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה ₪ 0.0187354303390086336.

ביצועים לטווח קצר, ML נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו +3.33% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 28.52K.

Mintlayer (ML) מידע שוק

דירוג No.2240 שווי שוק ₪ 437.19K₪ 437.19K ₪ 437.19K נפח (24 שעות) ₪ 28.52K₪ 28.52K ₪ 28.52K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 4.09M₪ 4.09M ₪ 4.09M אספקת מחזור 64.20M 64.20M 64.20M מקסימום היצע 599,990,190 599,990,190 599,990,190 אספקה כוללת 503,505,434 503,505,434 503,505,434 שיעור מחזור 10.69% בלוקצ'יין ציבורי ETH

שווי השוק הנוכחי של Mintlayer הוא ₪ 437.19K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 28.52K. ההיצע במחזור של ML הוא 64.20M, עם היצע כולל של 503505434. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 4.09M.