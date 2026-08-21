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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Mitosis, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Mitosis, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Mitosis (MITO) ניתוח טכני היום

Mitosis (MITO) ניתוח טכני היום

דף Mitosis הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של MITO מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Mitosis למטה.

Mitosis (MITO) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.02713--+7.02%+7.82%-27.68%
למידע נוסף על Mitosis מחיר

Mitosis אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Mitosis במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנייה חזקה
מכור 3
נייטרלי 6
קנה 17
ממוצעים נעים:קנייה חזקהמכור 0נייטרלי 0קנה 14
אינדיקטורים טכניים:נייטרלימכור 3נייטרלי 6קנה 3
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.02718
0.02717
R2
0.02717
0.02715
R1
0.02715
0.02715
PP
0.02714
0.02714
S1
0.02712
0.02712
S2
0.02711
0.02712
S3
0.02709
0.02711

Mitosis אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.17M
$3.42 M
$3.59 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-0.01M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.07 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.07 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.17 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.17 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Mitosis זרימת הון

זרימת נטו פנימהMITOUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.02 M0.03
2026-08-20-$0.23 M0.03
2026-08-19-$0.03 M0.03
2026-08-18-$0.07 M0.03
2026-08-17$0.01 M0.03

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Mitosis

סחור ב Mitosis (MITO) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Mitosis מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTMITO
$0.02713
$0.02713$0.02713
+2.06%
2.90M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

MITO-ל-USD מחשבון

סְכוּם

MITO
MITO
USD
USD

1 MITO = 0.02713 USD

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